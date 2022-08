Cómo Google “reduce” las cifras del impacto de los vuelos en el cambio climático, según una investigación de la BBC

Algunos usuarios de Google pueden pensar que los vuelos ahora tienen mucho menos impacto en el medio ambiente que antes.

Y es que el buscador más utilizado en el mundo ha eliminado factores clave de su calculadora del impacto climático de los vuelos.

"Google ha borrado una gran parte de los impactos climáticos de la industria de la aviación de sus páginas", dice el Dr. Doug Parr, jefe científico de la organización Greenpeace.

Ya que en Google se hacen 9 de cada 10 búsquedas en línea, esto podría tener amplias repercusiones en las decisiones que se toman antes de viajar.

La compañía dice que hizo el cambio tras consultar con "socios de la industria".

Si alguna vez has intentado buscar un vuelo en Google, te habrás topado con Google Vuelos.

Aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda y te permite buscar vuelos y tarifas en internet.

También ofrece calcular las emisiones generadas por un viaje.

Google dice que esta función está diseñada "para ayudarnos a tomar decisiones de viaje más sostenibles".

Sin embargo, en julio, Google decidió excluir todos los impactos de los vuelos sobre el calentamiento global, excepto el CO2.

Algunos expertos dicen que los cálculos de Google ahora representan sólo un poco más de la mitad del impacto ambiental de los vuelos.

"Ahora se subestima significativamente el impacto global de la aviación en el clima", dice el profesor David Lee, de la Universidad Metropolitana de Manchester, autor de la evaluación científica más completa de la contribución de los viajes aéreos al calentamiento global.

Cómo afecta al clima







Reuters



Contrails are produced by some planes as its exhaust fumes - mostly water vapour - mix with cold air and form ice crystals



Volar afecta el clima de varias maneras. más allá del CO2 producido por la quema de combustible.

Las nubes largas y delgadas en lo alto de la atmósfera que crean los aviones, conocidas como estelas, atrapan el calor de la Tierra, lo que genera un efecto de calentamiento en nuestro planeta.

Estos impactos significan que, aunque la aviación sólo es responsable de alrededor del 2% de las emisiones globales de CO2, el sector es en realidad responsable de alrededor del 3,5 % del calentamiento global debido a la actividad humana.

Y es un sector que seguirá creciendo.

Desde el año 2000, las emisiones han aumentado un 50% y se espera que la industria crezca más de un 4% cada año durante las próximas dos décadas, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Google es transparente con los cálculos de su herramienta. Toda la metodología está publicada en línea por GitHub, un sitio web de software estadounidense.

La BBC fue alertada de los cambios de Google en sus cálculos de carbono por vuelo por una nota que Google publicó en GitHub.

Es un documento curioso.

Google comienza diciendo que ha realizado el cambio tras "discusiones recientes con socios académicos y de la industria".

La compañía reconoce que estos factores son "críticos para el modelo" y cita la importancia dada a estos factores por el organismo de ciencia climática de la ONU, el IPCC.

Google reiteró este punto cuando habló con la BBC, diciendo que "cree firmemente" que los efectos de la aviación no relacionados con el CO2 deberían incluirse en sus cálculos.

Sin embargo, en Github, Google dice: "Los detalles de cómo y cuándo incluir estos factores requieren más sugerencias de nuestras partes interesadas".

La razón, dijo Google en respuesta a una solicitud de comentarios, fue que la prioridad de la compañía era la "precisión de las estimaciones de vuelos individuales" para sus clientes.

Google dice que está trabajando con académicos para entender mejor cómo las estelas y otros impactos de los vuelos afectan al calentamiento global.







Getty Images



Otro enfoque

El gobierno del Reino Unido, por ejemplo, toma un enfoque diferente.

Recomienda a las empresas que reflejen los impactos de volar multiplicando las emisiones de CO2 de un vuelo por un factor de 1,9, casi duplicando su impacto.

En su guía para las empresas, el Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial de Reino Unido advierte que el valor de esta multiplicación está "sujeto a una incertidumbre significativa", pero que "actualmente no hay mejor manera de tener en cuenta estos efectos".

Transport and Environment, un grupo que hace campaña para reducir el impacto medioambiental de los viajes, está de acuerdo.

"El conocimiento científico de hoy es suficiente para afirmar que los efectos más allá del CO2 representan dos tercios del impacto climático total de la aviación", dice el grupo.

"La industria ha ocultado este problema durante décadas... Google debería mostrarles a los clientes los efectos que no son del CO2 de cada vuelo, como ha propuesto hacer el Parlamento Europeo".

Es probable que los cambios de Google tengan un gran efecto.

La nueva metodología del cálculo de carbono de Google es reconocida como el estándar de la industria en aviación.

Lo utiliza Skyscanner, una agencia de viajes con más de 100 millones de visitantes al mes.

Varias otras importantes empresas de viajes en línea, incluidas Booking.com, Expedia, Tripadvisor y Visa, han dicho que también tienen la intención de utilizar esta metodología.

Kate Brandt, de Google, dijo que la compañía tiene como objetivo "crear herramientas que permitan a los viajeros y empresas de todo el mundo priorizar la sostenibilidad".

Los expertos de la industria dicen que la decisión de Google de cambiar su metodología tendrá el efecto contrario.

"Me preocupa que se vuelva invisible el impacto, equivalente a cientos de millones de toneladas de CO2, para los clientes", dice Kit Brennan, fundador de Thrust Carbón, una empresa de Reino Unido que se especializa en ayudar a las empresas a reducir el efecto de sus viajes sobre el medio ambiente.

Teme que los consumidores lleguen a creer que los impactos de los viajes no son relevantes a largo plazo, a pesar de que la ciencia contradice esa creencia.

Eso significa que se ignorará el 1,5% del calentamiento causado por la actividad humana y, en consecuencia, se reducirá la presión sobre las aerolíneas para que bajen sus emisiones.

