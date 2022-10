Comisión de Presupuesto se declara en sesión permanente para analizar PEF 2023

Las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron instalarse en sesión permanente a fin de dictaminar, en cuanto se les requiera, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2023.

“En virtud de la trascendencia del tema que ocupa el análisis del Proyecto de Egresos de la Federación 2023, y con la finalidad de mantener la continuidad de los trabajos, garantizar los principios de suficiencia técnica y que se promueva el consenso, solicito a la secretaría someta a consideración de los integrantes de esta reunión con el carácter de permanente”, propuso el Presidente de la Comisión, Erasmo González (Morena).

Tras declararse en receso, se citó para el próximo viernes 28 de octubre, a fin de sostener una reunión de trabajo con el Subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton Falcón.

Al respecto, el diputado Carol Altamirano (Morena) propuso dejar abierta la posibilidad de citar a otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

“Hay temas en el presupuesto que van más allá de las facultades del subsecretario Botton Falcón, lo que yo pediría sería que los grupos parlamentarios tengamos la oportunidad de que si hay necesidad de pedir encuentros con otros funcionarios, se pueda hacer”, expuso, planteamiento que fue aprobado.

Por su parte, el diputado Saúl Téllez (PAN), pidió que en la convocatoria se suprimiera un punto.

“Entendemos que se debe convocar únicamente para atender el tema del Presupuesto, pero en el oficio hay un punto adicional que dice que nos pueden convocar para cualquier asunto de urgente y obvia resolución, ese punto nos gustaría que me suprimiera”, denunció.

En respuesta, el diputado del PT, Reginaldo Saldoval, señaló: “La preocupación del diputado del PAN es porque cree que podríamos meter algún otro tema que no sea el Presupuesto, pero tengámonos confianza, no se ha hecho ninguna cosa de esa naturaleza ni se va a ser, ya sé que más vale prevenir que lamentar, pero no hay intención ni ganas de hacer cosas que no estén correctas ni que sorprendamos a nadie, no tengamos desconfianza”.

Saúl Tellez aceptó no modificar el acuerdo, con la condicionante de que el compromiso de atender solo el tema del PEF, quede asentado en actas.

Con información de Enrique Gómez

