El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pidió asesoría a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para construir un teleférico en Culiacán en este momento, pero si es más “adelantito”, haciendo referencia a 2024, que lo ayude con “dinerito”.

“Yo mandé a hacer un proyecto de teleférico para Culiacán, quisiera que me auxiliaras, lo estoy trabajando con algunas gentes que trabajaron con ustedes este tema, me interesa mucho como transporte.

“Lo había pensado para Mazatlán, pero no tenemos el número de habitantes suficiente para que nos funcione, aquí tenemos un millón, nos puede servir mucho porque en Culiacán ya nos congestionamos, tenemos que darle la vuelta porque ya no cabemos”, dijo.

Agregó: “Voy a terminar con esto, Claudia, si me auxilias ahorita, que bien, y si más “adelantito” puedes, no sólo me asesoras, me das ‘dinerito’ para hacerlo”, indicó al participar en una conferencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Por otro lado, la mandataria capitalina reiteró que las niñas y jóvenes pueden ser diputadas, gobernadoras y hasta presidentas de la República, ya que una mujer puede proponérselo y luchar por alcanzar la meta.

“Una niña, una joven que vea a una gobernadora o una jefa de Gobierno hay que decirle que se puede ser abogada, ingeniera, física, maestra, doctora, astronauta —hoy tenemos una mujer mexicana astronauta, joven maravillosa—, se puede ser diputada, puede ser gobernadora y presidenta”.

En la firma de colaboración de un convenio, a más de un año de las elecciones de 2021, Sheinbaum señaló que Morena perdió alcaldías en la capital debido a que la oposición utilizó una campaña negra para perjudicar su administración.

Refirió que la pandemia y el colapso de la Línea 12 del Metro debilitaron la imagen de su partido; no obstante, dijo que la capital “es muy progresista”.