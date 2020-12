Al calificarlo como “una gran injusticia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el periodo neoliberal se realizaron reformas con el objetivo para que los trabajadores no reciban ni la mitad del salario mínimo, por lo que informó que su gobierno, junto con los empresarios, están buscando solucionarlo, aunque reconoció que existe una “pequeña diferencia” que reside en el cobro de comisiones.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que las comisiones que se cobran en México son de las más altas del mundo.

“No se ha hablado mucho, pero fue una gran injusticia todo lo que hicieron con las afores, toda esa legislación, esas reformas que se hicieron para que, al jubilarse, el trabajador no reciba ni siquiera la mitad del salario mínimo. ¿Cómo fue que se atrevieron eso? Ahora estamos buscando arreglarlo".

“Nada más tenemos una pequeña diferencia que yo espero que se resuelva, que cuando el trabajador se jubile tenga más ingresos. La pequeña diferencia es en el cobro de las comisiones de las administradoras”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó que el cobro de comisiones de las afores en México es de los más altos del mundo “o sea, abusaron no es posible que se cobre la mitad de comisiones en Chile, en Estados Unidos de lo que se cobra en México por el manejo de pensiones”.

“Entonces, ¿qué queremos? Estandarizar, no menos, si no igual a lo que se cobra en Colombia, Chile, Estados Unidos. ¿Para qué? para que le quede más al trabajador, entonces dicen es que si baja mucho el cobro de comisiones se va a concentrar el manejo de afores en los grandotes, ahora si están argumentando en favor de los pequeños, pero no, si se administran bien, pueden ahorrar y hay competencia en beneficio de los trabajadores".

“Ese es el único tema que tenemos pendiente, pero lo vamos a resolver pronto”, agregó.