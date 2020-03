AMLO siembra ceiba tropical en jardín de Palacio Nacional

Al asegurar que siempre la ha gustado sembrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes plantó una ceiba tropical en el Jardín de la Emperatriz de Palacio Nacional.

En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal subió una foto donde se le ve con una pala haciendo el orificio para poner el árbol tropical y en la que escribió que desea que el ejemplar “se logre” en el jardín del histórico edificio.

“Siempre me ha gustado sembrar, más cuando se trata de todo un desafío: plantar una ceiba tropical en el jardín del Palacio Nacional. Ojalá y se logre”, escribió.

También lee: Renuncia Javier May, coordinador de Sembrando Vida, uno de los programas estrella de AMLO

En el Jardín de la Emperatriz de Palacio Nacional se encuentra una amplia variedad de árboles originarios de México como macpalxochitl, ahuehuetes, palos locos, nochebuenas, así como una amplia variedad de cactáceas.



Siempre me ha gustado sembrar, más cuando se trata de todo un desafío: plantar una ceiba tropical en el jardín del Palacio Nacional. Ojalá y se logre. pic.twitter.com/GFPz1eZHEJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 4, 2020

El mensaje en redes sociales lo publicó luego de que rechazó la renuncia de Javier May como responsable del programa "Sembrando Vida".

El presidente López Obrador confirmó que May presentó su dimisión al cargo por diferencias con la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, y adelantó que revertirá el decreto del pasado 1 de marzo que le quita facultades al funcionario federal.

“Ese decreto no fue consultado, ni se me presentó, y se va a revertir, como también no va a ver la renuncia”, dijo el mandatario.

Al respecto, Javier May reconoció que fue sorprendido por el decreto que la titular de la dependencia publicó el viernes pasado y por el cual le restaba funciones