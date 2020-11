AMLO recuerda a personaje del "No hay" para decir que recursos no pueden malgastarse

Al recordar al personaje “No Hay”, del comediante Héctor Suárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estos martes que el gobierno federal no tiene dinero para el derroche, ni para lujos de altos funcionarios.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que, en cambio, si hay presupuesto para los programas sociales, como la pensión para adultos mayores o para becas de estudiantes de escasos recursos.

“Eso está garantizado, pero si se necesitan recursos para mantener la flotilla de aviones, helicópteros de los altos funcionarios públicos "no hay", como diría el finado Héctor Suárez, "no hay", dijo el mandatario.

“Para gastos de publicidad, "no hay"; para aumentar los sueldos de los altos funcionaros públicos, "no hay"; para el derroche, no hay; para la corrupción, no hay; para los lujos, no hay, así de sencillo", señaló.

“Que para los fideicomisos, no hay; para los fondos donde hay corrupción, no hay; para subsidiar a los de mero arriba, no hay; para rescatar a los bancos, no hay, para convertir las deudas privadas en deuda pública, no hay”, concluyó.

