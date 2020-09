AMLO rechaza que haya subejercicio en la SCT

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) haya subejercicios y que el presupuesto aprobado para la dependencia avanza conforme a lo programado.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente de México aseguró que se ha utilizado el presupuesto aprobado para este año.

“En este caso para Comunicaciones, estamos avanzando en las obras, todo el programa de mantenimiento de carreteras está en proceso, la construcción de caminos”, dijo.

No obstante, hoy en su versión impresa EL UNIVERSAL, dio a conocer que hay parálisis en los proyectos comprometidos por la SCT, pues de 96 proyectos que abarcan desde ampliación y modernización de aeropuertos, carreteras, libramientos, modernización de la red satelital, estudios para mejorar vías de comunicación terrestre y marítimas que fueron registrados desde 2019 ante la Unidad de Inversión de la SHCP y obtuvieron autorización para ejercer recursos públicos, solo 25 reportan avances.

Los restantes 71, con datos actualizados a junio de 2020, presentan un avance físico de 0%, sin un solo peso ejercido, indica el seguimiento de la SHCP, es decir, la SCT no ha ejercido 21 mil 83.2 millones de pesos entre 2019 y junio de este año.

El presidente López Obrador señaló que en el caso de dos obras grandes, el Tren de Guadalajara y el Tren de Toluca, y la primera ya está apunto que entregarse.

“En el caso de la Telecomunicaciones lo mismo, pero informamos con tiempo. No, no hay subejercicio, van bien las secretarias se va avanzando, no hay subejercicio”, insistió.

