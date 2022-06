AMLO promete nuevo avalúo de hectáreas ante conflicto agrario en Oaxaca

San Juan Guichicovi, Oaxaca.- Ante ejidatarios de la Estación Mogoñé, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer un nuevo avalúo de 3 mil hectáreas ante un conflicto agrario que mantienen desde décadas y ahora con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo con los campesinos -que con troncos y palos cerraron de manera intermitente el paso vehicular para llamar la atención del Mandatario- la Sedatu pretende pagarles 22 mil pesos por hectáreas cuando sus avalúos van desde los 80 mil, 150 mil y 220 mil pesos, precio máxima por hectárea.

El conflicto entre los ejidatarios y el gobierno federal comenzó hace más de dos décadas.

Abordo de su camioneta, el Presidente escuchó la reacción de la secretaria del Ejido, Rocío Jiménez, quien advirtió que si el próximo 16 no tenía una respuesta positiva cerraría la carretera que comunica a esa zona del Istmo con Veracruz.

El presidente López Obrador escuchó las demandas de los campesinos y en tono sereno expresó: “Les quiero decir una cosa clarito para que no haya malos entendidos, nosotros somos servidores públicos, el presupuesto es público y es dinero del pueblo. Yo soy simplemente administrador de los dineros del pueblo, entendido, para ayudar a los pobres.

“Yo no puedo dar dinero si no es a través de un avalúo, se va a mandar a hacer un avalúo porque ustedes no aceptan el avalúo, yo voy a mandar a hacer otro, personalmente, y lo que resulte eso va a ser”.



Señalo que el 16 de junio acudiría al responsable de avalúos del gobierno federal, lo llevan a ver las tierras, él hará un informe, y déjenlo para finales de mes que les traigan la repuesta definitiva de cuánto va a ser.

Les pidió tener actualizados sus derechos para que no se cuelen los que no tienen nada que ver y se van entregar personalmente lo que les corresponde, no se va a manejar nada de dinero arriba.

Tras recibir su petición y entre aplausos, el Presidente continuó su recorrido por tierra hacia Coatzacoalcos, Veracruz, donde este domingo supervisará las avances en la modernización de este puerto que son parte del Corredor Interoceánico.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rcr