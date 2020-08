AMLO presenta video del caso Lozoya en Palacio Nacional

Debido a que “no se ha difundido mucho el video y no se habla del tema en las televisoras”, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana en su conferencia de prensa el video donde se observa a dos exfuncionarios del Senado de la República —vinculados a cuadros destacados del PAN— recibiendo fajos de billetes y donde se presume que es relacionado al caso Lozoya.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal justificó la transmisión de la videograbación porque esto ayuda a que más gente conozca cuánto dinero se entregaron en los presuntos sobornos en el caso Lozoya.

“Se ha difundido el video, pero no mucho, eh, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional y este veo a penas se muestra en redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición no se habla del tema, por eso a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso a internet, otros se informan por televisión abierta, ahora por el Canal 11, el 22, el 14.

- “¿Porque no buscas el video? (al dirigirse a Jesús Ramírez, vocero de Presidencia) Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas”, dijo.

