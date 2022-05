“Ningún gobierno le ha dedicado tanto tiempo al problema de la inseguridad y de la violencia como el gobierno que yo represento”, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este viernes desde Cajeme, Sonora, el Presidente reiteró que nunca se había visto que todos los días, de seis a siete de la mañana, se atendiera diariamente el problema de la violencia que padece el país.

En Cajeme, el municipio más violento de Sonora, López Obrador afirmó que lo mejor es atender las causas de la violencia; que los jóvenes tengan garantizado el derecho a la educación, al trabajo, combatir la pobreza, evitar la desintegración de las familias, fortalecer valores y no permitir el avance del estilo consumista y el lujo barato.

“Vamos a seguir trabajando hasta hacer justicia, nos hemos propuesto no sólo erradicar, desterrar la corrupción del país, sino también la impunidad”, declaró.



“A diferencia de antes, los crímenes no tienen que ver con la autoridad. Antes había crímenes de Estado, era lo que predominaba; el Estado era el principal violador. Ahora no es así porque ya no hay esa relación de complicidad que existía, hemos evitado que se asocie la autoridad con la delincuencia organizada, sigue habiendo, porque estamos en un proceso de transición, 36 años de una política en donde lo único que le importaba a los gobernantes, era robar o facilitar el saqueo en beneficio de un grupo minoritario que eran los dueños de México, eso ya no sucede”, agregó.

Ya hay órdenes de aprehensión en asesinato de periodista Luis Enrique Ramírez: SSPC

En el caso del asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos ya se cuenta con órdenes de aprehensión contra los responsables, aseguró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Rodríguez afirmó que ya hay un móvil sobre el homicidio contra Ramírez Ramos, por lo que la investigación, en la que participa un grupo especial de la SSPC, está “muy avanzada”,

“Está muy avanzada la investigación de este lamentable asesinato, de un compañero periodista del estado de Sinaloa. Ya hay un móvil, ya hay definidas quiénes son las personas, ya hay órdenes de aprehensión y se están siguiendo las investigaciones para dar con ellos”, indicó.

Por la secrecía y cuidado del proceso, Rodríguez Velázquez no abundó sobre el móvil del homicidio ocurrido hace unas semanas: “Evidentemente, que por la secrecía y el cuidado del proceso, se está en espera de cumplimentar las órdenes de aprehensión pero como aquí se ha dicho no habrá impunidad en este caso”.

También lee: Asegura AMLO que casa de directora de Pemex en Houston es “modesta”

ed