AMLO: no tuve informe de operativo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que no tenía conocimiento previo del operativo que se realizó la tarde del pasado jueves por parte de fuerzas federales para tratar de detener a Ovidio Guzmán López, sin embargo, recalcó que si hubo algún acto ilícito en avalar que se suspendiera ese operativo no tiene objeción en que se proceda legalmente, pero manifestó que para él “por encima de las leyes está la vida humana”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que quienes pudieron haber tenido conocimiento del fallido operativo para detener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en la ciudad de Culiacán, Sinaloa —que dejó como saldo ocho muertos, 16 heridos y 51 reos evadidos— son los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay un lineamiento general que se aplica. Yo creo que tenía conocimiento la [Secretaría de la] Defensa, desde luego, porque hay mandos. No sé en particular, creo que sí debe de haber tenido [conocimiento]. Existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito.

“Lo que sí es que cuando me enteré de que se había generado este conflicto y me informan, y les pido que se reúnan (el Gabinete de Seguridad) y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo, que eso era lo mejor, y por eso se llevaron a cabo las cosas [de esta manera]”, explicó el Presidente.

Indicó que a raíz del fallido operativo “se aprende, sobre todo en crisis”, e informó que pidió al Gabinete de Seguridad que se hiciera una revisión sobre estos hechos, “y lo que me interesa es que no nos salgamos en el propósito de evitar pérdidas de vidas humanas”, reiteró.

En este sentido, el Mandatario expuso que, si se encuentra que se cometió algún delito en el hecho de avalar que se suspendiera el operativo para detener a Guzmán López, espera que se proceda legalmente, pero aseguró que, como ciudadano, ejercerá su derecho a la defensa para dar a conocer sus razones.

“Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente y voy argumentar por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia.

“Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar, y me someto a cualquier tribunal. Pero me siento muy bien, muy bien con mi conciencia”, aseguró el Presidente.

Señaló que en sexenios anteriores lo importante era detener a capos famosos y “colgarse medallitas” por medio de operativos. “No quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero eso no es lo fundamental, [sino] garantizar la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos”, dijo.

Nuevo intento. El mandatario reafirmó que en los próximos días su gobierno tratará nuevamente de detener a Ovidio Guzmán López, pero, recalcó, en esta ocasión se buscará que no haya pérdidas humanas. Además, llamó “fascistoides” a aquellos que cuestionan su decisión de haber avalado la liberación de Ovidio Guzmán.

“No sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, con altas dosis de tafil u otros relajantes. Había el ambiente en las Fuerzas Armadas que por órdenes les decían, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de loa derechos humanos.

“Los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos pensaban de esa manera, fascistoides”, dijo.

Señaló que Culiacán es un tema de preocupación para su administración, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar su vocación pacifista.