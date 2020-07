AMLO: no se han perdido empleos en últimos días

Oaxaca, Oax.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la última semana no se ha registrado pérdida de empleos por el impacto económico generado por la pandemia del Covid-19, por lo que tras tocar fondo, consideró, ya se inicia la recuperación del país.

En conferencia de prensa desde las instalaciones del Campo Militar 28-A, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril se perdieron 550 mil empleos; en mayo, 340 mil, y en el mes de junio se registraron 82 mil.

“Y hasta ayer, en lo que va de julio la pérdida sólo es de 27 mil empleos y yo espero que terminemos el mes sin pérdida. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos cinco días, toda la semana sin pérdida de empleo diaria, es decir, se está recontratando a trabajadores. Entonces, esto me lleva a sostener que ya llegamos al fondo y que vamos ya saliendo”.

Al referirse al reporte del Inegi que señala que 93.2% de las empresas que fueron afectadas por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 no recibió algún tipo de apoyo, el Mandatario federal aseguró que su gobierno ha inyectado recursos económicos “como nunca” y ejemplo de esto, apuntó, son los créditos a pequeños empresarios.

“A mí me gustaría que me dijeran, que me contestaran en buen plan, ¿cuándo las pequeñas empresas habían recibido crédito de la banca comercial? ¿Cuándo? Ni existían para la banca comercial, y estos son créditos a tasa de interés de 5.5%, es la tasa del Banco de México, no hay una tasa más baja en un crédito”, señaló el Presidente.

“Ya no se piden moches a constructoras”. Más tarde en Ixtepec, durante un recorrido de supervisión de la rehabilitación de la vía del Tren Interoceánico, el Mandatario federal reconoció que uno de los problemas que se ha tenido que padecer es la irresponsabilidad de las empresas constructoras y la corrupción que ha imperado, por lo que pidió a las compañías cumplir con los contratos en tiempo y forma, pero sobre todo con el menor costo.

“Porque uno de los problemas que se ha tenido que padecer en el gobierno es la irresponsabilidad de las empresas constructoras y la corrupción que ha imperado. Ahora son otras reglas, ya no se piden sobornos, ya no se piden moches, es el que gana la licitación y lo mismo, por eso se les pide a las empresas que cumplan con su deber, con su responsabilidad”, afirmó.

El Ejecutivo federal dijo que las empresas encargadas de la rehabilitación tendrán un año para completar el proyecto, por lo que les pidió que cumplan en tiempo, que hagan un trabajo de calidad y que se cobre lo justo, ganancias razonables, que no abusen.

El Presidente destacó que el proyecto del tren irá acompañado de un polo de desarrollo que estará conformado por 10 parques industriales en el Istmo.

“Estos parques industriales van a contar con gas barato, con energía eléctrica también a precios accesibles y en cada parque industrial va a haber un apoyo fiscal, es decir, se van a reducir el ISR y el IVA, para que se instalen empresas con el propósito de que se generen empleos, que haya trabajo”.

Señaló que el propósito es que el corredor del Istmo se convierta en una cortina para el desarrollo, para que se quede la gente a trabajar en esta franja del territorio nacional y no tengan que ir por necesidad a buscarse la vida a otros lugares.

En este sentido, el Mandatario apuntó que debido a que Asia ha crecido considerablemente en el aspecto económico, “donde China se convirtió en la fábrica del mundo”, actualmente los puertos del país localizados en el Pacífico tienen más movimiento que los puertos del Golfo.

“Los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, en Michoacán, tienen más movimiento que los del Golfo, incluso ya no es Veracruz el más importante de México, es Manzanillo, en el Pacífico. Por eso ahora hay condiciones inmejorables para que este antiguo proyecto de comunicar al Pacífico con el Atlántico se convierta en una realidad”, dijo el Presidente .