Tras el decreto que emitió ayer donde se garantiza el derecho al libre acceso a las playas en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que inició su gobierno no se ha entregado ninguna playa a particulares, e informó que se buscará recuperar los sitios recreativos que aún están en manos de particulares.

“Entiendo que esta disposición legal es para que ya no se continúe entregando las playas a particulares, que sean playas publicas, que puedan existir playas de hoteles, pero que se garantice que la gente que vive en las ciudades con playas, turísticas puedan acceder a las playas. En efecto se ha abusado en que la gente no tiene cómo ir a las playas porque se han privatizado las playas. Celebro que se haya tomado esa disposición", dijo el mandatario.

“Ahora lo que hay que hacer es, primero, ya no permitir que se sigan entregando las playas, no hemos entregado playas desde que estamos aquí y no se van entregar playas que son públicas a particulares, no hay privatización de playas, para ser claros, y segundo, de que se recuperan las que se puedan recuperar”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que su gobierno, en conjunto con autoridades estatales y municipales, han comenzado un proceso de regulación de entrega de escrituras en la colonia Colosio, en Playa del Carmen, Quintana Roo, y donde se construirá un parque público con acceso a la playa.

