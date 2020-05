AMLO mantiene respaldo, pero con signos de desgaste

De acuerdo con la encuesta nacional vía celulares de Buendía&Laredo, en exclusiva para EL UNIVERSAL, 58% de los mexicanos aprueba el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, mientras que 27% lo reprueba. Quienes lo evalúan positivamente muestran diferentes niveles de intensidad en su respaldo: una mitad lo apoya ampliamente y la otra lo hace parcialmente.

Al preguntar por la gestión del Jefe de Estado frente la pandemia de coronavirus, 65% lo evalúa favorablemente. Este dato significa una caída de 8 puntos con respecto a la medición del mes pasado. El desempeño de los gobernadores ante la contingencia también se evalúa positivamente (59%), aunque la cifra es 11 puntos más baja que en la medición de abril. Además, un tercio (31%) califica el desempeño de los mandatarios de forma negativa.

En esta ocasión, nos dimos a la tarea de entender las principales razones detrás de la calificación del Presidente en el tema del coronavirus. Entre 65% que evalúa su desempeño positivamente, las razones son: ha tomado medidas de prevención (17%); ha fomentado medidas de sana distancia (16%); ha estado al pendiente (13%), mientras que 11% valora los apoyos económicos. Entre 27% que lo evalúa negativamente, 20% considera que no se ha tomado en serio la pandemia, mientras otros señalan que no tomó medidas a tiempo (17%) o que no ven suficientes apoyos (13%).

Las decisiones para reactivar la economía del país tomadas por la administración son vistas favorablemente por 60% de los entrevistados. Sin embargo, este porcentaje representa una caída de 17 puntos respecto al mes previo.

La emergencia sanitaria ha afectado a la población. La mitad de los ciudadanos (48%) considera que su economía familiar está peor que hace seis meses y 21% declara que está igual de mal. Ello nos arroja un panorama en el cual 7 de cada 10 personas se encuentran en algún grado de precariedad económica. La mayoría de este grupo no espera una mejora en su situación en el futuro inmediato: más de la mitad piensa que tomará un año o más para que ello ocurra. A pesar de lo anterior, el temor a los contagios lleva a la gente a respaldar la cuarentena por encima del regreso a las actividades económicas (64% contra 33%).

Un tema recurrente en medios es si estamos o no en el punto máximo de los contagios, por lo tanto, preguntamos, ¿en qué momento de la pandemia se encuentra el país? El 11% considera que lo peor ya pasó; 47% cree que estamos viviendo la peor parte de la epidemia, y 39% aún espera una situación más grave: “Lo peor está por venir”. Otro de los temas polémicos es la pertinencia del momento en el cual se tomó la decisión de instaurar la jornada de sana distancia y la cuarentena. Para 6 de cada 10 (63%), la decisión se tomó justo a tiempo, únicamente 8% observa una decisión precipitada y 27% considera que el gobierno federal hizo la recomendación demasiado tarde.

En síntesis, persiste el apoyo a las autoridades y a las medidas que han tomado para enfrentar la pandemia, pero se observan signos de desgaste. Los mexicanos resienten los efectos económicos de la emergencia sanitaria y se empieza a dudar del discurso oficial sobre el coronavirus.