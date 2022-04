AMLO: inventa ONU acerca de los desaparecidos

Luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU señalara que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de este delito en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno actúa con legalidad y humanismo, por lo que, manifestó, ningún organismo internacional va a poner a su administración en el banquillo de los acusados.

En conferencia de prensa matutina, el Titular del Ejecutivo federal señaló que el comité no tiene toda la información y que no está actuando con apego a la verdad, sino que está “inventando”.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”.

“Una de las recomendaciones es desmilitarizar la seguridad pública, ¿usted estaría dispuesto a dar ese paso?”, se le cuestionó.

“Ellos no tienen (...) toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de [Felipe] Calderón”, dijo.

Acusó a la ONU de no ver los abusos y crímenes de Estado que se cometieron en los sexenios pasados.