AMLO: FGR informará sobre caso Lozoya para no caer en especulaciones

Para no caer en conjeturas o en especulaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) a que informe, cuidando el debido proceso, el desarrollo que tome el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien está nvolucrado en el escándalo Odebrecht.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Sexta Región Militar en Manzanillo, Colima, el titular del Ejecutivo federal pidió que se informe de los detalles de este caso para garantizar el derecho de la población a la información.

"Le vamos a pedir y estoy seguro de que nos están escuchando y nos está viendo, si no el Fiscal, alguno de sus colaboradores, para que se informe sobre esta situación en general, cuidando lo que se llama el debido proceso. Sería muy importante, respetuosamente lo recomendaríamos, que se informara a todo el pueblo, garantizar el derecho del pueblo a la información, cuidando desde luego el debido proceso.

Y agregó: "Antes, todos estos procedimientos judiciales se llevaban en sigilo, no se sabía, la gente no se enteraba porque no se informaba al pueblo. Entonces, buscando no violar el debido proceso, una recomendación respetuosa a la Fiscalía es que se informe, que se le informe al pueblo y, que se piense en lo que es el tribunal popular, el tribunal de los ciudadanos".

“Para no caer en contradicciones, vamos a pedirle respetuosamente al fiscal a que informe porque esto tiene que ver con la puesta en práctica del procedimiento de una institución autónoma. Yo sin mentirles llevo cinco meses que no habló con el fiscal ni por teléfono. Llevó cuatro, cinco meses sin hablar con el fiscal”.

Ante el cuestionamiento del motivo de por qué Emilio Lozoya no pisó la cárcel y se encuentra en un hospital, el mandatario señalo que “hay que ver porqué razón, hay que ver qué informa la Fiscalía para no especular y caer en conjeturas. Yo le tengo confianza al fiscal, a Alejandro Gertz Manero, es una persona integra, le tengo confianza".

“Hay que informar lo que es yo creo que el que nada debe, nada teme.La vida pública debe de ser cada vez más pública, nada de acuerdo en los oscurito, nada de sigilo, cuando se trata de asuntos de interés publico".

El mandatario dijo: "La transparencia es una regla de oro, hay que esperar. Estoy seguro que ellos van a informar, a mí me interesa saber, enterarme, como todo los ciudadanos, entrarme de todo lo que va a declarar el señor Lozoya, porque es de los temas más importantes el combate a la corrupción. Entonces todos debemos estar pendientes, informándonos”.

