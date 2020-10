AMLO desea que el presidente Trump y su esposa se recuperen pronto de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó esta mañana pronta recuperación a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, luego de que ayer por la noche confirmaron que dieron positivo a Covid-19.

“Decirle al presidente de Estados Unidos y su esposa una pronta recuperación, salió positivo de Covid y le deseamos que se recupere pronto él y su esposa, ese es nuestro deseo con relación a la afectación que está padeciendo el presidente Donald Trump”, comentó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ayer por la noche, en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump informó que él y su esposa Melania dieron positivo a coronavirus y que empezaron un proceso de cuarentena.

Anoche, en un primer mensaje el presidente de Estados Unidos confirmo que iniciaba un aislamiento luego de una colaboradora cercana dio positivo a coronavirus.

Después en un segundo mensaje confirmó que él y su esposa tenían Covid-19.



Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020