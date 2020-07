Luego de que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, emitiera un decreto para hacerse cargo del tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya presentó una controversia constitucional ante el Poder Judicial para que resuelva este caso, sin embargo señaló que estas diferencias no significa que su gobierno vaya a pelear con el mandatario estatal, sino que solo son puntos de vista diferentes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que él no está de acuerdo con este decreto que emitió el gobernador bajacaliforniano puesto que, ante el proceso electoral del próximo año, todos los gobernadores podrían sacar decretos similares o no cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Tenemos muy buena relación con el gobierno de Baja California, es nuestro amigo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Viene con nosotros en la lucha lo estimamos mucho, pero hablábamos de la democracia de que no hay uniformidad, hay discrepancia, se tiene que garantizar el derecho a disentir, hay pluralidad y tenemos que acostumbrarnos a eso. Solo en las dictaduras no se puede discrepar, se protesta con los dientes apretados, no se puede hablar. Esas son las dictaduras en la democracia no, hay libertades".

Y agregó: “Pero en este caso no coincidimos con la decisión que tomó el gobernador de Baja California, nuestro amigo porque consideramos de que no se puede con un decreto de un gobierno estatal cancelar un derecho, una facultad que le corresponde al gobierno federal. Imagínense si esto fuese así ahora que vienen las lecciones pues todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) o del sistema federal".

“O el IVA”, intervino Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“O un decreto para que no se cobre el IVA. Eso no se puede además no es conmigo, es con la ley; nosotros ya presentamos una controversia constitucional va a se el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso, pero eso no significa pelearnos, no, es discrepar, tener puntos de vista diferentes. Pero sí, no podemos aceptar esas decisiones”, agregó.

