AMLO anuncia informe de los robos dentro del gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará a conocer un informe de todos los robos que se cometían en el gobierno federal, pues aseguró que, a dos años de gobierno, aún se sigue enterando de estos actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reiteró que su administración no es “más de lo mismo”, por lo que ya no se permite la corrupción, ni los lujos en el gobierno federal.

“Ahora como se están llevando a cabo los cambios, porque pensaban que iba a ser más de lo mismo, no se permite la corrupción, no se permiten los lujos en el gobierno, ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público", dijo el mandatario.

“Voy a dar a conocer un informe de todos los robos que se cometían, los atracos, porque, aunque parece increíble, llevo ya más de dos años y todavía me estoy enterando de cosas, porque era todo el gobierno”, señaló en Palacio Nacional.

