AMLO anuncia construcción de 2 plantas de licuefacción en Tamaulipas y Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno construirá dos plantas de licuefacción, una en Altamira, Tamaulipas, y la otra en Coatzacoalcos, Veracruz por lo que habrá fuentes de empleo para los trabajadores del sector.

En un improvisado discurso, en la refinería de Tula, Hidalgo, donde supervisó los avances de la nueva coquizadora, el Mandatario destacó que la nueva política busca que el país logre la autosuficiencia energética.

“Queremos ser autosuficientes ya no vamos a seguir con la misma política de vender materia prima, crudo, y comprar gasolinas, ya vamos a producir en México todas las gasolinas y el diésel que se consume en nuestro país”.

Acompañado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la directora general de ICA Guadalupe Phillips; el presidente López Obrador dijo que para ello era necesario acabar con la corrupción, porque no era una pandemia sino una peste que estaba acabando con México.

“Ya se tienen que ir los corruptos sean del sector público o del sector privado nacional o extranjero a robar a otra parte, México no es tierra de conquista. Como ya no hay corrupción tenemos presupuesto suficiente, porque todo esto no es con créditos, no ha aumentado la deuda, todo esto es porque antes los machuchones de arriba no pagabam impuestos, y tienen que pagar y ya tenemos una hacienda pública fuerte”.

Señaló que el presupuesto ahora se maneja con honestidad porque el dinero del presupuesto es del pueblo, es dinero bendito, por ello no les va a faltar el trabajo porque hay obras por hacer.

“Mientras estemos con vida, porque estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno porque nos va a ayudar el creador, la naturaleza y la ciencia, y ya nos faltan dos años, pero es muchísimo tiempo porque no trabajo ocho horas, trabajo 16 horas diarias los siete días de la semana, por eso es como si me faltaran cuatro años, vamos a inaugurar esta obra y otras”.

El Mandatario reiteró su rechazo a la reelección porque es seguidor de Francisco I. Madero, pero se van a dejar las sentadas las bases y bien fincado el cambio para que no puedan dar la marca atrás.

“Nunca más un México para una minoría rapaz, nunca más un México que le dé la espalda al pueblo, nunca más la corrupción, el clasismo y el racismo”.

El presidente López Obrador estará este domingo en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.

