Aliados y opositores demandan una averiguación a fondo

Aliados, opositores y críticos del gobierno de la Cuarta Transformación demandaron una investigación a fondo, que se sancionen las presuntas irregularidades y que no haya complicidades en el caso de la compra de ventiladores del IMSS-Hidalgo a León Manuel Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

El dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, urgió al presidente López Obrador a investigar el caso que involucra a Bartlett, “poner orden en su casa” y “no hacerse de la vista gorda”.

“El gobierno federal no puede hacerse de la vista gorda ante este caso ni ninguno otro de corrupción. Este caso debe ser investigado de manera ejemplar. Hoy el Presidente tiene la oportunidad de mostrarnos que no es igual a los que tanto criticó. Es necesario investigar conductas durante otros sexenios, pero hacerlo no impide poner orden en su casa”, dijo.

En un comunicado, la Coparmex advirtió que si el gobierno no investiga y sanciona conductas ilegales el Bartlettgate podría llegar a ser el primer caso de corrupción de esta administración.

En tanto, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, estableció que al menos en percepción fue inmoral o inadecuada la operación de venta de ventiladores que realizó Bartlett Álvarez, pero es un asunto que debe investigarse.

Esa percepción no es la realidad, expuso, pero “que se investigue a fondo, que se vea si hay irregularidades en la licitación, asignación o como haya sido, en el precio. Que se investigue y sancione a los responsables, no importa si es apellido Bartlett o no”.

Cuestionado respecto a si es aceptable moralmente hacer negocio con la pandemia y la necesidad de equipo médico, el legislador consideró que Bartlett Álvarez, si bien es un empresario, en todo caso debió evaluar su participación en la operación comercial.

“No sé exactamente cómo ocurrió, pero como dice el filósofo michoacano Juan Gabriel: ‘¿pero qué necesidad?’. O sea, no había necesidad de meterse en eso”.

Consideró que lo fundamental “es que se aclare para que no haya duda, porque recordemos que en esta realidad sociológica la verdad no existe, la verdad es la percepción, y la percepción es que es inmoral, es inadecuado”, dijo.

Sandoval Flores vio que detrás del escándalo por el sobreprecio de equipo médico está el hecho de que hay quienes están enojados porque Bartlett Díaz ha frena-do privatizaciones.

Sandoval estimó, por tanto, que cuando se mencione el apellido Bartlett “no tengo la menor duda de que va a aparecer esta percepción de que se está solapando la corrupción, pero no tengo tampoco la menor duda de que en este gobierno no hay nada que tenga que ver con corrupción y nada va a quedar impune”.

La coordinadora de diputados del PRD, Verónica Juárez, exigió a la Función Pública que su investigación sobre este caso sí sea “en serio” y no una nueva exoneración “como sucedió con su padre, Manuel Bartlett”.

El director de la CFE fue señalado por conflicto de intereses y tráfico de influencias luego de que se dio a conocer que adquirió 25 casas y terrenos a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres por un valor de 800 millones de pesos, pero la SFP lo encubrió, dijo Verónica Juárez.