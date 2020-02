Ackerman no cubre el perfil, aseguran PAN y PRI; esperan ratificación de CNDH

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, descartó que el académico John Ackerman cumpla el perfil para integrar el Comité Técnico de Evaluación (CTE) que revisará los perfiles de los aspirantes al Instituto nacional Electoral (INE).

“El doctor Ackerman no reúne el perfil, es público y notorio que pertenece a un partido político, además de que ha hecho descalificaciones al órgano electoral”, dijo el panista, al desear que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rectifique.

“Necesitamos al menos cumplir la independencia y la imparcialidad”, expuso, y por eso ante la designación del académico hay una “gravísima preocupación, ojalá prevalezca la política y haya una reconsideración”, deseó.

Ackerman fue propuesto esta tarde por la CNDH, aunque en redes sociales rechazó haberlo puesto en la mesa, al igual que a la académica Carla Humphrey.

Hoy en rueda de prensa tras la reunión de la Jucopo, Mario Delgado, presidente de esa instancia, informó que se decidió quedar en “stand by” en espera que la CNDH envíe “en las próximas horas” sus propuestas oficiales y definitivas para integrar el CTE, es decir, la presidenta de la Comisión sí propuso a los académicos aunque después lo desconoció.

Delgado Carrillo recalcó que el periodo para integrar el CTE vence hoy, por lo que se tendrá “hasta las 12” de este miércoles para recibir las propuestas de la CNDH.

En la conferencia Romero Hicks (PAN) indicó que “iniciamos bien con convocatoria de consenso” pero este segundo momento, de integración de CTE, advirtió, no debe haber sesgos de partidos o cuotas.

El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, no mencionó nombres pero deseó que la CNDH rectifique.

“No se vale ni regateos, ni manoteos ni mano negra. La CNDH está cumpliendo con su compromiso de proponer...nosotros no vamos a descalificar a nadie pero queremos que se cumpla estrictamente la convocatoria.

“Reconocemos que se haya hecho el compromiso de enviar otro oficio. Esperemos que ahí se cumplan los requisitos de la convocatoria. No voy a mencionar nombres, no me parece adecuado…quiero que se respete la convocatoria”, dijo el priísta.

“Esperemos que esto se destrabe en bien de México y la democracia, mientras tanto estemos serenos” agregó.

Verónica Juárez del PRD dijo que todos deberán cumplir con la convocatoria y por Movimiento Ciudadano Tonatih Bravo, coordinador, indicó que no se quiere que por un error en la integracion del CTE sea descalificado el proceso de elección de consejeros.

“Qué bueno que reconsideró la CNDH. Esperamos que los nombres cubran los perfiles”.

rmlgv