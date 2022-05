En medio del rebrote de Covid que azota a China, ocasionado por la variante ómicron, se vivió un hecho insólito y que ha desatado indignación: un paciente de un asilo de ancianos que había sido declarado muerto, comenzó a moverse dentro de la bolsa mortuoria que lo llevaba a la morgue.

En un video que se ha hecho viral en Internet se ve cuando los asistentes médicos de la carroza mortuoria comienzan a gritar "¡está vivo!" mientras abren la cremallera de la bolsa amarilla donde lo transportaban.

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl

— Manya Koetse (@manyapan) May 2, 2022