Video: colapsó el techo de un centro comercial en Brasil y autos cayeron sobre el área de comidas

Parte del techo del Osasco Plaza Shopping, ubicado a las afueras de San Pablo, Brasil, se derrumbó en la tarde del miércoles y causó pánico entre las personas que paseaban por el centro comercial. De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el estacionamiento instalado sobre el patio de comidas cedió y cinco vehículos cayeron dentro del edificio. No se reportaron heridos, según constató el diario Folha de São Paulo.



El estacionamiento además se encontraba bajo obras de ampliació. Foto: especial

El comunicado difundido por la alcaldía de Osasco señaló que la losa del techo, instalada hace 10 años, no pudo aguantar el peso de los vehículos. El estacionamiento además se encontraba bajo obras de ampliación. “Se escuchó un crujido antes de la caída y después todo se desplomó. Hubo daños en las tuberías de agua”, precisó el informe.

Osasco Plaza cuenta con dos pisos de estacionamiento: uno techado, con 840 espacios, y otro al aire libre, con 360 espacios.

Parte do teto do Osasco Plaza Shopping desabou sobre um corredor próximo a praça de alimentação do centro comercial no início da tarde desta quarta-feira. Veículos que estavam no estacionamento acima caíram junto com o teto. Até o momento, não há informação sobre vítimas pic.twitter.com/HfDbh9BkJj

— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) March 8, 2023