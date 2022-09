Una mirada global

Brasil: cambio sin reformas, el riesgo

Bruna Santos, asesora senior del Instituto Brasil del Wilson Center



Para Brasil, las elecciones presidenciales del domingo son un momento crucial y, en un momento de polarización política en el país, el proceso electoral y las instituciones están cada vez más en el punto de mira. La contienda entre los dos principales candidatos en las encuestas, el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, favorito, y el actual mandatario Jair Bolsonaro, ha representado una larga tensión, ya que Bolsonaro ha pasado los últimos dos años difundiendo teorías conspirativas sobre el sistema electoral de Brasil. La mayoría de las encuestas sugieren que Bolsonaro perderá; aún está por ver si ocurrirá el domingo o en una posterior segunda vuelta el 30 de octubre.



La confianza que tenemos en la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas va a ser cuestionada. Pero esa no es la única preocupación. Como suele decirse, “hacer campaña es difícil, pero gobernar suele ser aún más difícil”. El próximo gobierno se enfrentará a una serie de retos sociales, económicos e institucionales. El país está sufriendo los efectos de una economía global turbulenta, incluyendo una elevada inflación; el desempleo sigue siendo alto y unos 33 millones de brasileños pasan hambre. En términos de productividad, Brasil se ha estancado en los últimos 20 o 30 años. La situación fiscal del país es frágil y, por primera vez, el poder ejecutivo no tendrá tanto poder como en el pasado sobre el presupuesto. Todo ello apunta a los retos que tiene por delante quien gane estas elecciones.



¿Podemos encontrar el camino hacia el progreso y la prosperidad social? Bolsonaro y Lula han prometido un camino hacia la prosperidad, pero tienen visiones muy distintas para reactivar la mayor economía de América Latina. Lula sostiene que quiere volver a situar al Estado en el centro de la política económica y que el gasto público, sobre todo en infraestructuras, debería estimular el crecimiento. Con un escenario fiscal frágil y poco poder sobre el presupuesto, no será fácil hacerlo. Lula parece ignorar la necesaria búsqueda de nuevos motores de crecimiento porque el Estado no puede crecer más.



El expresidente no se ha mostrado muy abierto sobre su agenda política, y su campaña se ha centrado sobre todo en los logros del pasado. Ni Lula ni Bolsonaro hablan mucho de los problemáticos cambios estructurales que se consideran necesarios para mejorar la productividad y forjar el crecimiento a largo plazo. Sin una reforma en el notoriamente complejo sistema tributario de Brasil y sin inversiones sustanciales en infraestructura y educación, no lo lograremos.



Puede que Lula gane, como muestran las encuestas. Pero los brasileños no están votando con una visión de futuro y soluciones sostenibles para sus problemas más acuciantes. El progreso es una palabra en la bandera de Brasil que ha perdido significado, y los candidatos no presentaron su reinterpretación y el plan de acción necesarios en estas elecciones de 2022. Sólo podemos esperar una reparación de daños y que se construya una visión a lo largo de los próximos cuatro años.



Lula regresa, pero el país no es el mismo

Emerson Segura Valencia. Periodista y analista político



Todos los sondeos electorales apuntan a un inminente triunfo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En caso de que resulte electo en los próximos comicios presidenciales, 83% de la población de América Latina estaría gobernada por la izquierda. Sin embargo, la realidad brasileña es muy distinta a la que encontró Lula en 2003 en su primer periodo como presidente. En la primera década de este siglo, el boom internacional de las materias primas dio a los presidentes de la región un amplio margen de maniobra para invertir en programas sociales y políticas redistributivas, lo que se tradujo en que estos gobiernos pudieran mantener altos índices de aprobación y de esta manera, permanecer en el poder. Hoy, el saldo de la pandemia, el deterioro de la economía derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis energética global, ha provocado que Latinoamérica sea en la actualidad uno de los epicentros de la crisis económica internacional.

Lula ha mandado señales de que también no es el mismo: se ha reconciliado con viejos antagonistas y rivales, como su actual compañero Geraldo Alckmin, a quien enfrentó en los comicios presidenciales de 2006 y con Marina Silva, una de las ambientalistas más reconocidas del país y quien fue candidata presidencial en tres ocasiones y ahora se suma a su con el objetivo de derrotar al actual mandatario, Jair Bolsonaro, por “representar una amenaza a la democracia”.

Asimismo, en la actualidad la disputa por el electorado evangélico es clave y durante la campaña intentó cortejar a este electorado con cautela. Cabe recordar que Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 mediante el apoyo de este sector y actualmente; sigue siendo el candidato que más canaliza a estos votantes.

En 20 años, la población evangélica en Brasil se ha duplicado y representan casi un tercio de su población. Entre ese electorado, Bolsonaro tiene 49%, contra 32% de Lula. Sí, Brasil es otro, pero Lula también.





La democracia brasileña a prueba

Guadalupe González González. Internacionalista



En la recta final rumbo a las elecciones generales del 2 de octubre, se ha instalado un ambiente de crispación, polarización social y violencia política que pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas en ese país. Se trata de una elección general de grandes dimensiones en la que se disputan la presidencia, la vicepresidencia, la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, las 27 gobernaturas y todas las Asambleas Estatales.



El panorama político es extremadamente complejo e incierto. El próximo Congreso estará tan o más fragmentado que el actual y las gubernaturas se repartirán entre una gama partidista multicolor. Ninguna fuerza política tendrá mayoría en los próximos cuatro años.



En la elección presidencial no hay mayor incertidumbre respecto a quién será el ganador. El regreso del expresidente Lula es casi inminente con 48% de las intenciones de voto frente a 31% en favor de Bolsonaro para la primera vuelta. Las encuestas lo perfilan como puntero para una eventual segunda vuelta. Y tiene a su favor los niveles históricos de rechazo de su competidor, sobre todo entre las mujeres. De confirmarse estas tendencias, el ultraderechista Bolsonaro sería el primer presidente en perder una reelección desde 1994.



Estas elecciones ponen a prueba la solidez de la democracia brasileña. Un primer problema de fondo es la espiral de polarización social y violencia política que ha caracterizado a esta campaña presidencial entre figuras tan antagónicas, alimentada por la desinformación y los discursos de odio en las redes sociales. Estas fracturas difícilmente se resolverán en las urnas.



Por primera ocasión en la vida democrática de Brasil, las propias instituciones electorales están bajo presión. El presidente Bolsonaro ha buscado su reelección enarbolando un discurso incendiario que pone en duda la integridad del sistema de voto electrónico instaurado desde 1996 y anuncia un supuesto fraude en ciernes. Muchos temen un escenario de conflicto post electoral similar al que vivió Estados Unidos en 2020. Lo que ocurra en Brasil tendrá un efecto de demostración en toda la región.



Gustavo Petro, avanzando entre reformas

Daniela Arias. Coordinadora del Laboratorio Electoral



El pasado 7 de agosto Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en la historia del país. Como parte de sus promesas de campaña, el presidente ha anunciado y presentado una serie de reformas que buscan realizar cambios estructurales. Para esto han sido clave los partidos que se declararon como en coalición de gobierno al inicio del periodo legislativo y que le dieron una mayoría en el Congreso al presidente.



Las principales reformas han sido la tributaria, la política y la penal. Con la primera busca aumentar los impuestos a personas con mayores ingresos y grandes propiedades patrimoniales, desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, y el uso de energías fósiles. La segunda busca principalmente limitar la reelección legislativa, preponderar mayoritariamente el financiamiento público al privado y establecer listas cerradas y alternadas entre hombres y mujeres al Congreso. La tercera busca, a través de buenas prácticas internacionales, desmantelar bandas criminales y alcanzar el objetivo de la paz total.



Como vemos, el presidente Gustavo Petro inició su cuatrienio aprovechando el empuje de sus resultados electorales e impulsando cambios estructurales en el país. Además, ha establecido una marcada distancia de gobiernos anteriores al restablecer relaciones con Venezuela, luego del rotundo fracaso del llamado “cerco diplomático” del expresidente Duque, y una nueva estrategia contra el narcotráfico en línea con su discurso en la ONU.



Desde la oposición, aunque no recoja todo el descontento social, han surgido reservas a varias de sus reformas y el pasado lunes 26 de septiembre se realizó una primera marcha que, aunque no fue tan multitudinaria en comparación con las vividas en 2019, tuvo una alta afluencia de personas. Las bases de la promesa de cambio que llegaron con su presidencia avanzan, pero aún son muchas las cosas por hacer, las promesas por cumplir y los acuerdos por lograr. Y a pesar de eso, el cambio parece imparable.



Colombia, La Paz Total

Por Germán A. Pérez R. Profesor universitario y Director General del Canal ZOOM

A ya casi los 100 primeros días del gobierno de Gustavo Petro, que fue quien en Colombia obtuvo la mayoría en las urnas, es evidente que al ser su bandera la Paz Total, se lleve a la práctica una mejor o nueva pedagogía para todos los colombianos en torno a la misma, que incluya el Acuerdo de Paz firmado el 26 de septiembre de 2016 entre el Gobierno de ese entonces de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de la FARC.

Pocos contaban, ni siquiera los partidos, los movimientos y las alianzas que tienen representación en el Congreso, con que se hiciera efectiva la amplia capacidad política de convocatoria de participación hecha por parte del presidente. Y es así como para emprender el cambio propuesto ya cuenta con el apoyo de cerca del 70 por ciento de esta corporación, que sancionará varias reformas como la tributaria, la de la salud, la de la educación, entre otras y proyectos que incluyen la agenda ambiental.

Para la formulación del plan nacional de desarrollo el presidente también ha ampliado el diálogo a la participación de la comunidad en general involucrando a todos los sectores, como los gremios y las asociaciones.

En este contexto, para aunar esfuerzos, que mejor que el gobierno nacional también, como lo está haciendo con el informe de la Comisión de la Verdad, cuente con la academia, sus espacios y medios no convencionales, en su papel fundamental de analizar, discernir y formar, máxime cuando los llamados medios habituales, apalancados en la zona de confort que brindan las redes sociales, han incidido, por la saturación, en exceso de desinformación, que distancia a Colombia de un Acuerdo Nacional.

Así las cosas, como entender que a sus escasos cincuenta y tantos días de gobierno Petro haya tenido que ser testigo de una primera manifestación de rechazo a sus políticas por parte de un sector de la sociedad, cuando estas aún se encuentran en etapa de discusión, no han sido aprobadas y mucho menos se han puesto en ejecución. Todo lo anterior en un ambiente de inconformidad generado, en parte, por quienes se sentían seguros en el Poder luego de 200 años, gracias a las garantías que otorga el derecho a disentir, que se da a la oposición en una democracia, sobre todo cuando se les ha invitado a sumar.

No se puede recuperar el tiempo perdido al haberse dado cumplimiento parcial al Acuerdo de paz. Colombia se merece la Paz Total y transitar la etapa de reconciliación que evite la aparición de nuevos fenómenos que según la visión de los análisis políticos, eviten la reconfiguración de nuevos conflictos y la posibilidad de escalar progresivamente a más violencias en lo urbano y lo rural. De allí la importancia de insistir en un diálogo nacional que involucre a todos, incluso a los grupos violentos, como el mismo Ejército de Liberación Nacional ELN y las Bacrim, para que unos se acojan a las herramientas que otorga la constitución del 91 y los últimos se sometan a la justicia.

Todavía a pesar de las circunstancias hay un consenso general en los aproximadamente 50 millones de colombianos, el país no se puede dar el lujo de aplazar otros cuatro años la ahora denominada Paz Total.



Inestabilidad política: una constante en Perú

Ricardo Smith, internacionalista y asesor en asuntos globales



A un año y dos meses de haber tomado el poder, el presidente del Perú, Pedro Castillo, enfrenta una coyuntura política compleja, principalmente debido a sus propias faltas e ineficiencia al mando del Ejecutivo. Tanto analistas como exministros de su gobierno han señalado que la administración de Castillo carece de prioridades de gobierno y no hay una visión de política pública para atender los grandes problemas nacionales. La inflación alcanzó un 8.8% en junio, el nivel más alto desde 1997, el crecimiento del país se ha desacelerado en meses recientes –en parte debido a la incertidumbre generada por conflictos sociales en el sector minero, que el gobierno peruano ha sido incapaz de atender– y el 50% de la población (16.6 millones) sufre inseguridad alimentaria.



La inestabilidad ha sido la regla en el gobierno de Castillo: ha hecho más de 40 cambios en el gabinete en 14 meses de gestión. Algunos de los ministros anunciaron su salida tras enfrentar acusaciones de corrupción y otros delitos, mientras que los más capaces han renunciado. Por si fuera poco, el propio presidente Castillo, al día de hoy, enfrenta seis investigaciones por cargos como tráfico de influencias, organización criminal y hasta plagio. Su cuñada y dos de sus sobrinos están en la mira de la Fiscalía peruana. Así, el gobierno peruano invierte tiempo y esfuerzo en enfrentar crisis políticas emergentes, descuidando planes de desarrollo para el largo plazo.



Por estas razones, no debe sorprender que los niveles de aprobación del presidente Castillo hayan descendido a un 20%. A pesar de la inestabilidad e ineficacia, su gobierno se mantiene a flote gracias a polarización y a la desconfianza generalizada que sienten los ciudadanos hacia las élites políticas que conforman la oposición. Por ello, los últimos meses, Castillo ha recurrido a un discurso crecientemente confrontacional, lo cual le ha ayudado a recuperar el apoyo de ciertos sectores populares.