Trump despide al fiscal de Manhattan tras investigar a sus aliados

El fiscal General estadounidense, William Barr, declaró que el presidente Donald Trump despidió al principal fiscal federal en Manhattan, Geoffrey S. Berman, quien desafió los esfuerzos de la administración para destituirlo.

"Debido a que usted ha declarado que no tiene intención de renunciar, le he pedido al presidente que lo retire del cargo a partir de hoy, y él lo ha hecho", escribió Barr en una carta a Berman. "Por ley, la fiscal adjunta de Estados Unidos, Audrey Strauss, se convertirá en la fiscal interina del distrito, y anticipo que servirá en esa capacidad hasta que se establezca un sucesor permanente".

Antes de la decisión del mandatario, Geoffrey S. Berman dijo: "Estoy aquí para hacer mi trabajo".

El impulso de la administración para dejar a un lado a Berman ha establecido un extraordinario choque político y constitucional entre el Departamento de Justicia y uno de los principales distritos de la nación, que ha juzgado importantes casos de mafia y terrorismo a lo largo de los años y está investigando al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. "No renuncié y no tengo intención de renunciar a mi cargo", dijo Berman en un comunicado el viernes por la noche.

También está profundizando las tensiones entre el departamento y los demócratas del Congreso que acusaron a Barr de politizar la agencia y actuar más como el abogado personal de Trump que como el principal oficial de la ley del país.

Barr no ofreció ninguna explicación por su acción. La Casa Blanca anunció que Trump estaba nominando al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Jay Clayton, un abogado bien conectado de Wall Street que prácticamente no tiene experiencia como fiscal federal para el puesto.

El momento de la decisión desconcertó a las personas familiarizadas con el asunto en el Distrito Sur de Nueva York que no podían señalar ninguna razón clara para la destitución de Berman. Su trabajo siempre parecía estar en peligro y a Berman nunca se le dio la sensación de que era seguro, de acuerdo con estas fuentes, que no estaban autorizadas a discutir públicamente el asunto y hablaban bajo la condición de anonimato. Su oficina también tomó medidas en algunos casos importantes sin informar primero a Washington. Pero las diversas investigaciones aún están en curso y no hay cargos inminentes, dijeron.

Un alto funcionario del departamento dijo que Clayton planeaba abandonar la administración, quería regresar a Nueva York y expresó interés en la posición del Distrito Sur, y Barr pensó que sería una buena opción.

Desde que fue designado para dirigir la poderosa fiscalía del fiscal del distrito sur de Nueva York en 2018, Geoffrey Berman supervisó el proceso contra el exabogado de Trump Michael Cohen e investigó los esfuerzos del exalcalde y ahora asesor presidencial Rudy Giuliani para desacreditar a opositores políticos de Trump.

También investigó a dos asociados de Giuliani acusados de infracciones de financiamiento de campaña y de ayudar a ensuciar al contrincante de Trump, el presidenciable demócrata Joe Biden, en el escándalo de Ucrania que derivó en el juicio político del presidente.

