Trump asegura por el 4 de Julio, que EU se recuperará pronto de la "plaga" china

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, señaló este sábado que su país se recuperará pronto de la "plaga de China", en referencia a la pandemia de coronavirus, en un video publicado en su cuenta de Twitter con motivo de la festividad del 4 de Julio, el Día de la Independencia.

"Hoy es un día para celebrar muchas cosas diferentes, pero más que nada la libertad", dijo Trump.

"Hace cuatro meses batíamos récords en cualquier ámbito, da igual el que fuera, si miraban cada cosa por separado, teníamos los mejores número de desempleo, los mejores de empleo, los mejores números en bolsa que nunca tuvimos", enumeró el mandatario.



Trump afirmó que EU lo estaba haciendo mejor que ningún otro país en la historia. "Entonces -siguió-, nos golpeó esta terrible plaga de China y ahora estamos a punto de vencerla. Nuestro país se va a recuperar".

Trump cerró su mensaje con la promesa de que EU "será más grande" que antes.

Por su parte, su más que posible rival en las elecciones presidenciales de noviembre, el demócrata Joe Biden, publicó en la misma red social un mensaje que rezaba: "Este 4 de Julio, una de las cosas más patrióticas que pueden hacer es llevar mascarilla", en contraposición a la postura de Trump que se niega a cubrirse la cara.



This Fourth of July, one of the most patriotic things you can do is wear a mask.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 4, 2020