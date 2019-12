Un rumor se ha esparcido en Estados Unidos, luego de que se hicieran virales varias publicaciones en las que se menciona que mujeres están siendo secuestradas por sujetos que conducen camionetas blancas, en Baltimore.

El lunes, el alcalde Jack Young alertó a la población: "Recibimos reportes de que alguien en una camioneta blanca está tratando de secuestrar a jóvenes para tráfico sexual y para vender partes de sus cuerpos. Debemos tener cuidado, porque hay mucho mal, no sólo en Baltimore, sino en toda la ciudad", declaró, de acuerdo con The New York Post.

El alcalde también llamó a "no estacionarse cerca de una camioneta blanca (...) Asegúrense de tener su celular en caso de que alguien quiera secuestrarlas", dijo, según CBS Sacramento.

Sin embargo, otros medios como CNN dicen que no hay evidencia para comprobar que esto esté ocurriendo.

Incluso, Young afirmó no tener reportes de estos incidentes por la policía de Baltimore, pero aseguró que todo está en Facebook.

Matthew Jablow, vocero del Departamento de Policía de Baltimore, declaró que aunque saben de estos mensajes, no tienen reportes de "incidentes reales", menciona CBS Sacramento.

El New York Post menciona que un trabajador de mantenimiento dijo ser acosado, porque maneja una camioneta blanca. "Un gran número de personas ha estado siguiéndome, intentando detenerme y ver qué hay adentro", comentó Marcel Jackson.

Kristerfer Burnett, consejero de la ciudad de Baltimore, declaró a CNN que estos rumores pueden distraer del problema central del tráfico humano.

"Debemos tener información precisa, porque Baltimore es un semillero de trata de personas", afirmó.

La policía de Newnan, en Georgia, investiga los hechos y aunque no tiene reportes de secuestros, llamó a la población a tener cuidado, menciona FOX5Atlanta.

De acuerdo con Fox5Atlanta, uno de los incidentes ocurrió en la avenida Berry. Una joven de 16 años caminaba a la escuela cuando vio una camioneta y a un hombre dentro, quien le preguntó por la gasolinería más cercana.

Ella, quien prefirió mantener el anonimato, contestó rápidamente y siguó su curso, pero el sujeto se bajó del auto y le dijo: "Ven aquí". Ella tiró su mochila y corrió.

Tate Washington, de la policía de Newnan, dijo que supo de otro caso que involucró a un niño de 11 años.

La policía de Newnan llamó a la población a no caer en pánico.

Además, pidió llamar a la policía si ven una camioneta blanca con sujetos sospechosos y no sólo postearla en redes. Dijo que la mejor respuesta es llamar al 911.

cg