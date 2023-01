Congresista George Santos fue drag queen y su madre no estuvo en WTC el 11-S, revelan

A finales del año pasado, una investigación de The New York Times reveló que el legislador George Santos, quien fue electo en noviembre pasado, mintió sobre sus estudios, experiencia laboral y religión. Ahora, la llama se volvió a avivar en un nuevo escándalo después de que una investigación revelara que su madre no estaba en una de las torres del World Trade Center (WTC) cuando ocurrió el ataque terrorista de 2001, como él afirmó.

Santos, hijo de inmigrantes brasileños y nacido en Queens, se llevó la victoria republicana en la Cámara de Representantes por el distrito de Nueva York. Sus mentiras vieron la luz luego de que el New York Times pusiera en tela de juicio diferentes afirmaciones sobre su vida que habían sido emblemas de su campaña electoral. A través de esta historia ‘construida’, el político se volvió la encarnación del “sueño americano”.

Tras las verificaciones, el legislador reconoció en diferentes entrevistas que había dibujado partes importantes de su CV: no se graduó de la universidad, ni había trabajado en Goldman Sachs Investment Banking. Pese al revuelo, se negó a ceder su escaño en el Congreso, que asumió el pasado 3 de enero.

De acuerdo con The Forward, un medio al que le dio eco el The Washington Post, no hay registros que indiquen que la madre de Santos estuvo en el atentado contra las Torres Gemelas. Los documentos los obtuvo a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información Alex Calzareth, un contador público certificado con interés en la genealogía y la investigación, y los compartió a diferentes medios.

Fatima Devolder, madre del representante, solicitó su visado para ingresar a Estados desde Brasil, donde residía al momento, en febrero de 2003. Según el trámite, declaró que no había estado en el país desde 1999. En contraste, la página de campaña de Santos indica una contundente descripción: “Ella estaba en el despacho de la Torre Sur el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los horribles acontecimientos aquel día (...). Sobrevivió a los trágicos acontecimientos, pero falleció unos años más tarde, cuando perdió su batalla contra el cáncer”. Los documentos obtenidos por Calzareth ubican a Devolder en Niterói, Río de Janeiro, al momento de los atentados del 11 de Septiembre.

Según el reporte del Washington Post, al momento del fallecimiento de la mujer, en diciembre de 2016, su hijo pidió donaciones para poder pagar el funeral. Hasta ahora, el portavoz del congresista no hizo declaraciones.

Dudas sobre el origen de su fortuna

Tras la elección de Santos y a pesar de que admitió que una parte de su trayectoria era producto del engaño, sigue habiendo dudas sobre el origen de su fortuna, que usó para financiar la campaña. Los republicanos tienen una estrecha mayoría de 222-212 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Santos ganó las elecciones ante el demócrata Robert Zimmerman por un margen de 7.5 puntos porcentuales.

Por su parte, el diario estadounidense The New York Post reveló que Santos se vistió supuestamente como una drag queen llamada “Kitara” cuando vivía en Brasil hace más de una década.

Santos aparece en una foto con un disfraz de travesti de 2008, según un artículo del sitio Substack “The Handbasket” de la reportera Marisa Kabas.



Eula Rochard (derecha) compartió una foto acompañada con quien dice es el legislador George Santos. FOTO: Captura

Eula Rochard, drag queen brasileña y antigua amiga de Santos, reveló a Kabas la última imagen de los años de juventud de Santos.

Santos y Rochard se conocieron cuando Rochard ya era una drag queen establecida en una ciudad brasileña próxima a Río de Janeiro, según el informe, citado por el Post.

“Creo que le conocí cuando tenía unos 16 o 17 años”, dijo de Santos, que entonces se hacía llamar Anthony. “Solía pasar el rato en mi casa mientras su madre jugaba al Bingo”. Al parecer, Santos ha utilizado los seudónimos Anthony Devolder y Anthony Zabrovsky.

