Reportan accidente de un helicóptero militar en Alabama

Un helicóptero militar se estrelló en una vía en Alabama, informaron las autoridades, quienes detallaron que no hubo sobrevivientes, aunque se desconoce el número de víctimas mortales.

“Una o dos personas estaban a bordo”, dijo el portavoz de los Servicios Médicos de Emergencia de Huntsville (HEMSI), Don Webster. “No hubo sobrevivientes. La escena aún está siendo evaluada”. "Parece ser un avión militar”, detalló.

Los líderes de Redstone Arsenal están al tanto de los informes de un incidente de helicóptero cerca de la vía Alabama 53 en Huntsville, según un comunicado.

“Los socorristas están en la escena y Redstone Arsenal apoya totalmente a las autoridades locales en su investigación activa. La investigación inicial determinó que el incidente no está relacionado con los activos del Redstone Arsenal, y continuaremos apoyando a las autoridades de la comunidad a medida que se desarrolle la situación”, dice el reporte.

Funcionarios de la Agencia Federal de Aviación (FAA) confirmaron que un helicóptero militar estuvo involucrado en el incidente. No pudieron revelar ningún detalle sobre el origen del vuelo, reportó WHNT-TV, afiliada a CBS.

BREAKING: Video shows military helicopter falling out of the sky near Huntsville, Alabama, killing everyone on board pic.twitter.com/CJpFN8Q7fI

— BNO News Live (@BNODesk) February 15, 2023