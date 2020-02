Washington.- Varias personas murieron y otras resultaron heridas este miércoles en un tiroteo registrado en una fábrica de cerveza en la localidad de Milwaukee, en Estados Unidos, donde el periódico local Milwaukee Journal Sentinel informó sobre siete fallecidos, incluido el atacante, sin que las autoridades lo hayan confirmado.

La Policía de Milwaukee señaló en su cuenta de Twitter que estaba investigando un "incidente crítico" en la zona.



MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.

— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020