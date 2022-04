Presidio político de mujeres, drama en América Latina

San José. – La boliviana Jeanine Áñez, las nicaragüenses Dora María Téllez, Tamara Ávila, Ana Margarita Vigil y Suyén Barahona, las cubanas Aymara Nieto y Sissi Abascal y las venezolanas Yanín Pernia, Carolina Benítez, Ángela Expósito y María Delgado comparten el drama de ser prisioneras políticas de los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Para los regímenes de La Paz, Managua, La Habana y Caracas, es falso que en sus países haya mujeres y hombres presos por causas políticas y que lo que existen son contrarrevolucionarios—“hijos de perra”, les dice el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega—al servicio de Estados Unidos para atacar a sus gobiernos.

Sin embargo, informes de organizaciones mundiales y regionales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Right Watch y Washington Office on Latin America, y del gobierno de EU coincidieron en el siglo XXI en señalar que en Nicaragua, Cuba y Venezuela hay reos de conciencia.

Pese a su frágil salud y al desgaste de 391 días encarcelada, la boliviana Áñez, ex presidenta de Bolivia, se mostró contundente cuando el pasado 8 de abril compareció en un tribunal de su país y acusó: “Este es un juicio político y yo soy una presa política”.

“Me tienen aquí presa y acosada políticamente. Insisto que no tengo posibilidad de defensión (…) (porque) todos los conductos de la legalidad se me cierran. Aquí no hay posibilidad de defensa porque lo jurídico no tiene ningún valor. Lo jurídico aquí no vale nada”, reprochó.

Detenida el 13 de marzo de 2021 por el gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, que la acusó de sedición, terrorismo, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, Áñez es solo una de las privadas de libertad por causas políticas en Nicaragua, con 14, Cuba, con 73, Venezuela, con 14, y Bolivia con una.

Registros de Justicia 11J y Cubalex, grupos no estatales de derechos humanos de EU y de Cuba, precisaron que las cubanas Nieto y Abascal engrosan la lista de 73 prisioneras políticas en ese país.

Del total, 67 fueron arrestadas tras los disturbios que estallaron el 11 de julio de 2021 en la isla en demanda de libertad y democracia y que fueron reprimidos violentamente por las autoridades cubanas, informaron.

La Fiscalía General de Cuba reveló en enero de este año que 790 cubanos son procesados por esas marchas. El número de reos de conciencia podría aproximarse a 900, según fuentes opositoras.

La disidente cubana Berta Soler, líder de Las Damas de Blanco, grupo creado en 2003 por parientes de presos políticos, reveló este mes que Nieto, integrante de esa agrupación, está desde el 25 de febrero de este año en celda de castigo en un penal del oriente de Cuba y se le prohibieron durante dos meses las llamadas telefónicas con su familia.

Nieto fue sentenciada a 5 años y cuatro meses de prisión en febrero de 2022 por “desórdenes en establecimiento penitenciario” por un motín, cuando le faltaban tres meses para salir en libertad y tras purgar cuatro años desde 2018 por atentado y daño.

Abascal, por su parte, fue condenada en 2022 a seis años de cárcel por desacato, atentado y desorden público por participar en el 11—J, protestas sin precedentes en más de 62 años de revolución.

Aisladas

El (no estatal e ilegalizado) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) precisó que en Nicaragua hay 14 prisioneras de conciencia por la represión que estalló en abril de 2018 y recrudeció en 2021 con un total de unos 169 reclusos políticos de ambos sexos.

“De las 14, hay cuatro—Téllez, Vigil, Ávila y Barahona—a las que tienen en las peores condiciones y más de 10 meses de aislamiento. Es una agresión con trato diferenciado. Las han agredido todavía peor”, acusó la abogada nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH.

“Hasta las mujeres que son custodias son violentas contra las prisioneras. Ese es uno de tantos riesgos para las mujeres en cárceles dirigidas por hombres”, dijo Núñez a EL UNIVERSAL.

En condenas emitidas este año por menoscabo a la integridad nacional y conspiración, entre otros delitos, Téllez fue sentenciada a 8 años de cárcel, Vigil a 10, Barahona a 8 y Ávila a8.

En cárceles de Venezuela, entre tanto, a las venezolanas Pernia, Benítez, Expósito y Delgado y otras 10 mujeres se acusa de rebelión, tráfico de armas, asociación para delinquir, terrorismo, encubrimiento, instigación a la rebelión, conspiración, subordinación, rebelión militar y traición a la patria.

Así lo informaron el Foro Penal y el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, organizaciones no estatales de ese país. El total de detenidos de conciencia en Venezuela llegó a 240 este mes.

“Víctima de Evo”

En una entrevista con este diario, la boliviana Carolina Ribera Áñez, hija de la encarcelada ex presidenta Áñez, afirmó que su madre “es víctima de Evo Morales y de un infierno judicial”.

El pleito se remonta a los comicios presidenciales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. Morales asumió el poder en enero de 2006 tras ganar los de 2005 y, como vencedor en los de 2009 y 2014, siguió gobernando y trató sin éxito reelegirse en los de 2019.

Tras estallar un violento conflicto con denuncias de que Morales cometió fraude, la crisis se agudizó y hundió a Bolivia en caos e inestabilidad. Morales negó que hubiera hecho fraude y dimitió el 10 de noviembre, salió al exilio en México y alegó que sufrió un golpe de Estado. La vía de sucesión llevó el 12 de ese mes a que la presidencia recayera en Áñez.

Postulado por el Movimiento al Socialismo, de Morales, Arce ganó las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020 y asumió el 8 de noviembre para un quinquenio. Morales y Arce rechazaron las acusaciones en su contra.

“El fraude que Morales cometió en 2019 fue descubierto. Renunció, no le quedó otro camino, huyó del país y generó un vacío de poder. En la línea de sucesión estaban otros miembros de su partido, pero él los hizo renunciar y la línea llegó a mi madre, que asumió para enfrentar la convulsión social”, recordó.

“Mi madre frustró el plan de Morales de generar vacío de poder para que, desesperados, los bolivianos le pidieran regresar a la presidencia. Pero ella asumió, pacificó el país y llamó a elecciones. Morales no le perdona a mi madre que le frustrara sus planes. Él está detrás de que ella esté presa de manera ilegal, injusta e inhumana”, adujo.

Ribera narró que, en prisión, su progenitora sufrió agresiones físicas, psicológicas, emocionales y torturas, tiene crisis nerviosas y de la presión arterial, registró un “pequeño derrame al corazón”, intentó suicidarse en agosto de 2021 y en febrero de este año estuvo 15 días en huelga de hambre.

Al subrayar que su madre “enfrenta el juicio con firmeza”, describió que “está muy decidida y clara y con ganas de luchar para que se sepa la verdad. El que está detrás de todo esto es Morales”.