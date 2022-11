"Nos reunimos porque somos primeras ministras", prime de Nueva Zelanda y Finlandia, responden a pregunta sexista

Sídney.- La mandataria de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y su homóloga de Finladia, Sanna Marin, declararon este miércoles en Auckland que se reúnen por ser primeras ministras y no por ser mujeres, al rechazar estereotipos sexistas.

Ambas mandatarias reaccionaron así a la pregunta de un periodista en una rueda de prensa sobre su afinidad por tener una edad parecida, a lo que Ardern y Marin rechazaron la insinuación y subrayaron el potencial económico entre ambos países.

"Mucha gente se pregunta: ¿Se reúnen ustedes porque tienen la misma edad y muchas cosas en común -en política y otros asuntos- o pueden los neozelandeses esperar acuerdos entre nuestros países más adelante?", cuestionó el periodista.

Ardern reaccionó preguntando a su vez si alguien haría la misma pregunta al expresidente estadounidense Barack Obama y al exprimer ministro neozelandés John Key cuando se reunieron en el pasado.

"Mi primera pregunta es si alguien preguntó alguna vez a Barack Obama y a John Key si se reunieron porque tenían una edad similar. Por supuesto, tenemos una mayor proporción de hombres en política, es la realidad, porque que dos mujeres se reúnan no es simplemente por su género", declaró la mandataria neozelandesa.

Ardern agregó que Finlandia, que exporta a Nueva Zelanda por valor de 199 millones de dólares neozelandeses (123 millones de dólares o 119 millones de euros), tiene empresas como Nokia y produce biocombustibles y hasta ascensores que Nueva Zelanda compra.

La mandataria agregó que Nueva Zelanda exporta unos 14 millones de dólares neozelandeses (11,85 millones de dólares u 11.44 millones de euros) a Finlandia, sobre todo vino y carne de ternera, y que hay "un potencial enorme" entre ambos países.

Ardern recordó que ambos países se beneficiarán del tratado de libre comercio que la Unión Europea y Nueva Zelanda terminaron de negociar a comienzos de este año y que aún debe ser firmado y ratificado.

Prime Minister's Jacinda Ardern and Sanna Marin hit back at journalist who asks if they are meeting due to their similarities in age and gender. pic.twitter.com/htFatSQue9

— Channel 4 News (@Channel4News) November 30, 2022