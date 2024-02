A medida que los países de todo el mundo fijan metas para reducir el uso de combustibles fósiles en un esfuerzo por frenar el calentamiento global, prospera una nueva industria de las energías renovables, impulsada en gran medida por los vehículos eléctricos y los objetivos de sustitución del carbón, el petróleo y el gas por la energía solar y otras fuentes de energía. Pero esta llamada revolución verde tiene un costo que recae principalmente en comunidades alejadas de los países que disfrutan de los beneficios del auge de las energías renovables.

Los paneles solares, las baterías de las placas solares y los vehículos eléctricos requieren metales que se encuentran en varios países, no todos ellos tradicionalmente mineros. La minería es un negocio sucio que deja una gran huella medioambiental y que a menudo tiene lugar en zonas remotas habitadas por pueblos indígenas u otros pueblos tradicionales, y aunque la energía a la que contribuyen puede ser renovable, los propios minerales no lo son, lo que lleva a críticos a afirmar que el auge de las energías renovables no es más que cambiar una forma de producción insostenible por otra.

Los investigadores y la industria intentan compensar esta situación, abogando por un mayor reciclaje y reutilización de los minerales, así como por tecnologías que dependan de materiales más fáciles de conseguir y que tengan un menor impacto ambiental, pero estos esfuerzos se ven superados por la demanda de minerales como el litio, considerados “críticos” para la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.

En países latinoamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, México y Perú, los gobiernos tratan de sacar provecho de la demanda de minerales que no han sido extraídos de forma tradicional en la región.

El problema se cierne sobre las comunidades locales, muchas de ellas indígenas.

LITIO

Transición ligada a la contaminación

Para Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos, el cambio climático y la contaminación ambiental son problemas de derechos humanos, y una transición justa de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía exige que se aborden conjuntamente.

La minería, en particular, es “una de las industrias más contaminantes del mundo”, declaró a InquireFirst, y afecta a derechos humanos protegidos por tratados internacionales, como el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano.

El atractivo del triángulo del litio

A medida que aumente la demanda de vehículos eléctricos, se necesitarán más minas, más grandes y profundas, muchas en países donde la minería ya es fuente de conflictos.

En su informe de 2023 sobre el litio, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que el mundo tiene unos 98 millones de toneladas de recursos de litio —la cantidad que se sabe que existe en la corteza terrestre— y unos 22 millones de toneladas en “reservas”, la cantidad que podría recuperarse económicamente con la tecnología disponible actualmente. El litio puede encontrarse en la salmuera de los salares, como los de Argentina, Chile o Bolivia, o en roca dura, como los yacimientos de Australia y Perú. China tiene ambos tipos de yacimientos. Las distintas formaciones requieren diferentes métodos de extracción e implican diferentes costes medioambientales.

En los salares, la salmuera se bombea desde el subsuelo a enormes estanques, donde el viento y el sol evaporan el agua, dejando el litio para ser extraído y procesado. Es la forma menos cara de extracción, pero la que más agua consume: alrededor de 2 millones de litros de agua por tonelada métrica de litio. Un proceso conocido como extracción directa de litio podría reducir el consumo de agua, pero aún no se ha probado a escala comercial.

La extracción de litio de yacimientos de roca dura requiere menos agua, pero desplaza a las comunidades, deja gigantescos tajos en la tierra, arrasa montañas que pueden ser sagradas para los pueblos indígenas cercanos y contamina la tierra y el agua. Algunos expertos sugieren que las fuentes geotérmicas podrían producir litio con una menor huella medioambiental y climática, pero hasta ahora esas reservas sólo representan un porcentaje minúsculo de los yacimientos mundiales.

Cerca de la mitad de los yacimientos de litio conocidos en el mundo se encuentran en los salares del “triángulo del litio”, una región alta y árida situada entre las fronteras de Chile, Argentina y Bolivia.

Los expertos advierten que las proyecciones sobre la futura demanda de minerales de transición energética podrían cambiar drásticamente a medida que evolucione la tecnología.

¿Es posible una transición justa?

La mayoría de las regiones de América Latina con las mayores reservas son tierras áridas habitadas principalmente por comunidades indígenas y otras comunidades agrícolas tradicionales que ya están lidiando con el estrés hídrico.

La legislación destinada a proteger los intereses de las comunidades, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, exige que los pueblos indígenas y tribales den su “consentimiento libre, previo e informado” antes de que los proyectos de desarrollo, incluida la minería, puedan seguir adelante en sus tierras. En la práctica, sin embargo, las comunidades no suelen tener poder de veto y en algunos países, como Perú, el proceso de consentimiento sólo se produce después de la fase de exploración, cuando es poco probable que los gobiernos detengan un proyecto prometedor que produce ingresos.

El auge del litio hace más urgente la cuestión de si se deben explotar minas y, si los países deciden seguir adelante, cómo hacerlo de forma que las comunidades locales no se encuentren en una situación aún más desventajosa.

Para Lisa Sachs, directora del Columbia Center on Sustainable Investment de la Universidad de Columbia en Nueva York, la contradicción implícita en el uso de la minería sucia para proporcionar energía limpia implica un acto de equilibrio global. Para “hacer mejor las cosas” es necesario que actúen tanto los países donde la demanda de litio es mayor, entre ellos Estados Unidos, China y la Unión Europea, como las naciones latinoamericanas con reservas de litio, afirma Sachs. Para ella, el plan de la Unión Europea para una economía circular —que hace hincapié en la reducción de residuos— es un paso positivo.

La región afronta nuevos desafíos

“La transición energética es un programa de gran envergadura que debe ir acompañado de uno de desarrollo de igual magnitud”, afirma Sachs. “¿Cómo vamos a financiar esto? ¿Cómo vamos a garantizar que las comunidades más pobres se beneficien y no resulten desproporcionadamente perjudicadas?”.

Esta cuestión es especialmente complicada porque muchos países donde hay minerales “estratégicos” ya dependen económicamente de la minería y muchos tienen una tensa historia de extracción de recursos. Para Anabel Marín, investigadora del Institute of Development Studies de Brighton, Inglaterra, la búsqueda de una transición energética justa ofrece la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente.

Bolivia, ¿un tesoro que es imposible de desenterrar?

El litio es visto como un pilar de desarrollo económico en Bolivia que ha despertado enormes expectativas. No se trata sólo de extraer la materia prima, sino de impulsar una industria de baterías de ese metal cuyas propiedades de almacenamiento son únicas y un proceso de industrialización que comenzó hace 15 años y que se ha cargado de grandes esperanzas. Sin embargo, para algunos como Efraín Quispe, jiliri mall- ku del Consejo de Gobierno Autónomo Originario de la Marka Tahua Aranzaya Maranzaya, esas ilusiones se han convertido en frustraciones. “Totalmente desilusionados, estamos a ese nivel”, concluye con un tono de resignación. La visión del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, es diferente y calificó a la industria del litio como “horizonte estratégico” para la economía boliviana “para el primer trimestre de 2025”.

Pablo Villegas, experto del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) que hace seguimiento a la explotación del litio, sostiene que en todo el proceso, lo más crítico es la industrialización y afirma que el país no avanzó en la innovación tecnológica y en el registro de patentes para la producción de baterías de litio.

En Perú, más preguntas que respuestas

Perú sigue al margen. Su litio se encuentra en formaciones rocosas que también contienen uranio. Una empresa tiene concesiones en la zona desde hace casi dos décadas, pero hasta ahora el proyecto minero sigue en fase de exploración.

Eso no ha detenido la maquinaria de relaciones públicas de la empresa ni los rumores locales. En un país en el que, según la Defensoría del Pueblo, dos de cada tres conflictos relacionados con el medio ambiente a nivel nacional involucran a comunidades afectadas por la minería, algunos locales están a favor de un proyecto minero, diciendo que traerá puestos de trabajo; otros se oponen, temiendo la contaminación. Casi todos dicen que no han oído hablar mucho de lo que implicaría una mina de litio.

México: entre la promesa del desarrollo y la realidad del daño ambiental

Para Isabel Velázquez, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el litio representa una falsa solución para la transición energética. La explotación del litio, con sus ventajas y desventajas, plantea un interrogante: ¿es realmente una estrategia para combatir la crisis climática o simplemente se están trasladando los problemas de un lugar a otro? Aunque para enfrentar el calentamiento global se requiere hacer una transición hacia fuentes de energía limpias, “la solución no puede ser simplemente explotar un recurso no renovable por otro”, dice la defensora ambiental de la Rema, Esperanza.