Washington.- La senadora estadounidense Kyrsten Sinema ha decidido registrarse como independiente y abandonar el Partido Demócrata, lo que deja el Senado de EU con una mayoría justa para el partido del presidente Joe Biden.

Con la victoria en Georgia el pasado martes la mayoría de los demócratas en el Senado había quedado dividido en 51 representantes demócratas frente a 49 republicanos, aunque la salida de la senadora por Arizona deja ahora la mayoría en 50.

"Es una extensión natural de mi servicio desde que fui elegida por primera vez en el Congreso, me he unido al creciente número de ciudadanos de Arizona que rechaza la política de partidos, declarando mi independencia del quebrado sistema partidista de Washington y registrándome formalmente como independiente", dijo la senadora en un mensaje publicado esta mañana en Twitter.



In a natural extension of my service since I was first elected to Congress, I have joined the growing numbers of Arizonans who reject party politics by declaring my independence from the broken partisan system in Washington and formally registering as an Arizona Independent. 1/3 pic.twitter.com/jUQHAeuxym

— Kyrsten Sinema (@kyrstensinema) December 9, 2022