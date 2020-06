Gobierno de Trump presenta demanda para bloquear libro de John Bolton

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el martes una demanda judicial para tratar de evitar la publicación del libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton, que según extractos revela "el caos" en la Casa Blanca.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Washington DC, dice que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en "incumplimiento claro" de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada.

El libro, titulado "The Room Where It Happened: A White House Memoir", será puesto a la venta el 23 de junio.

lsm