Valle de Chalco.- Al cumplirse un año del asesinato del alcalde morenista, Francisco Tenorio Contreras, familiares y autoridades locales, exigieron el esclarecimiento del crimen.



Este domingo, en la explanada principal del municipio 125 del Estado de México se le rindió un homenaje al exedil, quien sufrió un atentado el 29 de octubre del 2019 en el fraccionamiento Geo Villas de La Asunción, en el que también resultó herido su secretario particular, Carlos Arellano.



Después del atentado, que fue perpetrado por dos menores de edad, uno de los cuales le pidió un “aventón” en la camioneta en la que viajaban los funcionarios vallechalquenses, fueron trasladados al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde el 1 de noviembre el entonces alcalde fue declarado con muerte cerebral.



Su familia decidió donar sus órganos y el 2 de noviembre se registró oficialmente su fallecimiento. Su secretario particular se recuperó de la herida de bala que sufrió en el rostro.



Los dos adolescentes que participaron en los hechos fueron detenidos semanas después y ya recibieron sentencias por el homicidio.



El pasado mes de julio, un juez especializado en adolescentes sentenció a cinco años de internamiento al menor quien le pidió un “aventón” a Francisco Tenorio y se subió a la camioneta en la que viajaba con su secretario particular, además de su chofer, quien resultó ileso.



En septiembre, el otro menor fue sentenciado a tres años y nueve meses de internamiento en la Quinta del Bosque, ubicada en el municipio de Zinacantepec.



Por el mismo atentado también se encuentra vinculado a proceso Hugo Antonio “N”, alias “El H”, a quien le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de homicidio el 6 de diciembre pasado.



Por el crimen tres personas han sido detenidas, pero este domingo en la plaza municipal vallechalquense resonó el grito de justicia.



Decenas de personas acudieron al evento que organizó el gobierno local para honrar la memoria de Paco Tenorio, como lo llamaban.



Mientras llevaban un arreglo floral al busto que se erigió en su honor, familiares, amigos y funcionarios municipales gritaron al unísono “¡Justicia, justicia, justicia!”.



Jesica Rojas Hernández, viuda del ex presidente municipal, exigió a las autoridades ministeriales del Estado de México la captura de los que orquestaron el crimen de su esposo y padre de sus hijas.



“Hoy a un año de ser declarado con muerte cerebral nos sigue invadiendo el dolor, el coraje, la tristeza, la impotencia de que a la fecha no se tenga en custodia a los autores intelectuales de tal atrocidad, merecemos conocer el motivo real y las personas que participaron en este asesinato.

Pregunto: quién puede justificar tanta saña para con un hombre, un hombre lleno de aspiraciones, un hombre que se ganó el respeto, la admiración y el cariño de su municipio”, dijo la también titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco.



El edil Armando García Méndez, quien sustituyó en el cargo a Francisco Tenorio, también se unió al reclamo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



“A un año de su muerte seguimos pidiendo a las autoridades correspondientes enérgicamente el esclarecimiento de los hechos, que se llegue al punto de la verdad y que detengan a los culpables. ¡Pedimos justicia para Francisco Fernando Tenorio Contreras. Valle de Xico exige justicia para Paco Tenorio!”, clamó.



A la ceremonia acudió la madre, hermanos, hijas, sobrinos, además de la esposa de Francisco Tenorio.





lr