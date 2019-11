“Evo Morales hizo un buen trabajo en Bolivia”, dice Bernie Sanders

Durante un programa sobre las elecciones de Estados Unidos en 2020, el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, dijo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un buen trabajo aliviando la pobreza en su país.

En el programa del pasado sábado, el periodista Jorge Ramos cuestionó al senador por su reciente tuit en donde calificaba como “golpe de Estado” lo ocurrido en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

“Usted escribió en un tuit que pensaba que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado militar. Muchas personas tienen otro punto de vista, piensan que Evo Morales ha estado en el poder 14 años, que ha querido pelear más y que quería convertirse en un dictador. ¿Qué piensa?” preguntó Ramos durante la entrevista.



"@evoespueblo did a very good in alleviating poverty and giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before... At the end of the day,it was the military who intervened in that process. When the military intervenes... that's called a coup" #RealAmericaForum pic.twitter.com/ZL0UkRVyUJ

— People for Bernie (@People4Bernie) November 17, 2019