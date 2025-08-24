Más Información

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Falla elevador y arde supermercado; en un mes, dos plazas de la alcaldía BJ han suspendido actividades por incidentes de seguridad

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; este es el despliegue de EU hacia Venezuela

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Restringen uso de taxis por aplicación en el AIFA

Suspenden temporalmente Soriana de Parque Delta tras incendio; alcaldía BJ revisará cumplimiento de medidas de seguridad

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Medio siglo: Museo del Chopo

Madrid. El dueño de la plataforma de vídeos para adultos , Leonid Radvinsky, ha obtenido 701 millones de en dividendos, según informó este viernes la compañía a través de la que opera la app, Fenix International.

Este se correspondió a 497 millones de dólares (424.3 millones de euros) a cuenta de dividendos "per se" más otros 204 millones de dólares divididos en cinco tramos y abonados posteriormente.

Estos pagos coinciden con la posible venta de Onlyfans por ocho mil millones de dólares (seis mil 829 millones de euros). En este sentido, aunque Radvinsky ha recibido distintas ofertas, por el momento, las negociaciones no se han traducido en una operación en firme.

La empresa está tratando de diversificar el negocio atrayendo s, cómicos o cantantes para ampliar su catálogo de servicios e incrementar el número de usuarios.

Onlyfans registró en el año fiscal concluido en noviembre de 2023 unos beneficios de 485.5 millones de dólares, 20% más interanual.

Además, Radvinsky se habría embolsado durante los últimos tres años más de mil millones de dólares (853.7 millones de euros) en gracias a la participación mayoritaria que adquirió en 2018.

