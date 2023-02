Democracias “a modo”

En la democracia no hay medias tintas: o se es democrático o no. Y lo que valen son los hechos, no las palabras.

En Estados Unidos, que se autoconsidera un modelo de democracia, Donald Trump faltó al respeto al juego democrático y puso en duda todo el sistema electoral simplemente porque no pudo aceptar que había perdido las elecciones. El 6 de enero de 2021, sus arengas llevaron a una multitud a asaltar el Congreso, decidida a impedir la certificación de la victoria de Joe Biden, pasando sobre quien tuvieran que pasar.

Fue un día triste para la democracia estadounidense. Como también lo fue el asalto al Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio presidencial de Planalto en Brasil. ¿La razón? Que los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, igual que los de Trump, estaban decididos a no dejar gobernar a Luiz Inácio Lula da Silva, alegando un “fraude” que no existió.

Nicaragua dejó de ser una democracia hace mucho. Daniel Ortega se aferra al poder a sangre y fuego. Primero borró a sus rivales electorales, ordenando su detención para impedir que contendieran. También arrasó con líderes opositores, estudiantes y líderes religiosos. Luego, decidió obligar al exilio, y quitar la nacionalidad, a todos aquellos que no piensan como él. Oposición se convirtió en Nicaragua en sinónimo de “traición”.

Pero la respuesta frente a los sucesos descritos no ha podido ser más diferente. Si la comunidad internacional se alzó a una sola voz para condenar la irrupción al Capitolio en Washington y el ataque a las instituciones democráticas en Brasil, la reacción a lo que ha ocurrido en Nicaragua inició con un silencio vergonzoso cuando Ortega exilió a unos 300 opositores.

Luego de que Ortega fuera más allá y convirtiera en apátridas a los disidentes, fue el presidente chileno, Gabriel Boric, el que alzó la voz en medio del desierto. “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, dijo, y ofreció la nacionalidad chilena a los afectados. España lo había hecho antes y Estados Unidos había recibido a los exiliados.

Por lo demás, los líderes, sobre todo en la región, optaron por mirar hacia otro lado, hasta que la presión se hizo tan fuerte, no sólo porque las palabras de Boric calaron hondo, sino porque entre esos disidentes hay figuras como los escritores Gioconda Belli o Sergio Ramírez, que no dudaron en criticar por qué los estaban abandonando, que empezó a llegar la “solidaridad forzada”.

¿Por qué en México, cuyo líder sabe lo que significa luchar desde la oposición, lo que es ver un aparato de gobierno usar todo su poder para evitarle llegar por años a la Presidencia, tuvo que esperar hasta que los demás habían alzado la mano, antes de decir que “si lo piden, les ofrecemos la ciudadanía”, sin ejercer una sola crítica, un solo cuestionamiento a su “amigo” Ortega? ¿Por qué Colombia y Argentina también esperaron hasta el último momento para expresar una tímida solidaridad?

Parece ser la era de las “democracias a modo”, donde los líderes son democráticos siempre y cuando no afecte a sus intereses, amistades o alianzas. La democracia no permite silencio y, sin embargo, callan, evaden. Hechos, no palabras.