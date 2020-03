El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que los viajeros procedentes de "ciertos países de alto riesgo" por el coronavirus serán sometidos a controles al embarcar y al llegar a Estados Unidos, una medida que podría afectar a quienes viajan desde parte de Europa y Corea del Sur.

"Coronavirus: además de someter a los pasajeros a controles 'antes de embarcar' desde ciertos países designados como de alto riesgo, o zonas dentro de esos países, también les someteremos a controles cuando lleguen a los Estados Unidos. ¡Gracias!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



Coronavirus: In addition to screening travelers “prior to boarding” from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020