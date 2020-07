JIhad-al Suwaiti, de Cisjordania, no podía entrar a la habitación del hospital donde estaba internada su madre por Covid-19, sin embargo eso no impidió que el joven palestino la visitara.

Cada noche, mientras estuvo internada en el Hospital Estatal de Hebrón, Jihad, de 30 años, se las arregló para trepar varios pisos del edificio y sentarse en la ventana para cuidar de su madre, Rasmi, Suwaiti, de 73 años, quien estaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Pero Rasmi no sobrevivió: tenía leucemia, y no soportó el impacto del coronavirus. Sólo permaneció en la UCI cinco días. La hazaña del joven palestino se hizo viral y fue publicada por medios como Al Nas y el Arabic Post.

“Me senté impotente detrás de la ventana exterior de la sala de cuidados intensivos, observando sus últimos momentos”, contó Rasmi al Post. En la misma entrevista, explicó que no se le permitió entrar a la habitación para despedirse cuando su mamá estaba empeorando y fue cuando decidió trepar por la pared y verla, aunque fuera a través de la ventana.

“Cuando intenté entrar en su habitación no me lo permitieron, así que subí a la ventana de su habitación y la observé desde el cristal exterior hasta que respiró por última vez. Sentí la mayor incapacidad de hacer algo para salvarla”, lamentó Jihad, el menor de los hermanos

En redes sociales la imagen del joven circuló en los últimos días. Los usuarios mostraron su apoyo a la intención de contacto que buscó tener Jihad con su madre hasta el último momento. Entre ellos, Mohamad Safa, diplomático y representante ante las Naciones Unidas, compartió la imagen. El tuit incluye una ilustración de Jihad siendo cuidado por su madre, en forma de ángel.

Lee más: Temen que países ricos acaparen vacunas contra Covid-19

“El hijo de una mujer palestina que estaba infectada con Covid-19 trepó hasta su habitación del hospital para sentarse con ella cada noche hasta que falleció”, comentó Safa en el tuit.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

La usuaria She She, en respuesta al tuit, escribió: “¿Puede esto ser más triste cuando sólo podemos consolar a nuestros seres amados a través de una ventana, teléfono o tablet? Estoy agradecida de que al menos podamos hacer eso. Ella vio la cara de su hijo una vez más. Rezo porque esté en paz ahora”.

Can this become any more sad when we are only able to comfort our loved ones through a window, phone or tablet? Then I am also so thankful that we can even do that. She saw her son’s face one last time - I pray she is in peace now.

— SheShe (@SheShecatlove) July 18, 2020