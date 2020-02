Captan a hombre muerto en Wuhan, cuna del coronavirus

Un hombre de alrededor de 60 años fue encontrado muerto sobre una acera en Wuhan, China, sitio donde se originó en coronavirus, responsable hasta el momento 259 muertos y más de 11 casos confirmados en el país.

La ciudad, antes concurrida, ahora se encuentra desierta ante la contingencia por el virus. Wuhan se encientra en cuarentena, junto a sus 11 millones de habitantes, aunque hay personas que deambulan por las calles.

Periodistas de AFP fotografiaron el cuerpo del hombre tendido en la banqueta. Minutos después, un vehículo de la policía junto a personal médico con protección de cuerpo completo, se hicieron presentes para revisar el cuerpo.

El hombre estaba recostado boca arriba frente a una mueblería cerrada. El personal médico envolvió con cuidado su cuerpo con una manta azul, mientras la policía intentó ocultar la escena con cajas de cartón.

No se no pudo determinar cómo había muerto el hombre. AFP contactó a la policía y a funcionarios de salud locales después, pero no pudo obtener detalles sobre su caso.

A pesar de la falta de confirmación del por qué murió el hombre, una mujer que presenció el hecho, afirmó a AFP que "creía que él había muerto por el virus". "Es terrible. En estos días muchas personas han muerto", aseguró.

Wuhan es el epicentro del brote del nuevo coronavirus, que se cree que saltó de los animales salvajes en un mercado de la ciudad a los humanos.

Con la propagación del virus a otros países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la crisis como una emergencia sanitaria mundial.

