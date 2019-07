Captan el momento en que mujer empuja a sacerdote durante una misa en Brasil

El reconocido sacerdote de Brasil, Marcelo Rossi, fue atacado físicamente por parte de una mujer que llegó hasta el altar y lo empujó durante la celebración de una misa en el municipio de Cachoeira Paulista, en el estado de Sao Paulo.

Según informó el medio O'Globo, la mujer logró pasar la valla de seguridad e invadió el escenario para realizar la agresión. En las imágenes, se puede observar cómo la ciudadana entra corriendo por la parte lateral de esta parte del templo.

Inmediatamente, la atacante agrede al párroco Rossi, que cae del escenario ante la mirada atónita de los asistentes. Los medios locales informaron que la dramática escena fue vista por aproximadamente 50 mil personas.

Tras el fuerte golpe, Rossi regresó nuevamente al altar y manifestó que no iba a presentar ninguna denuncia. El sacerdote no resultó con heridas tras la fuerte caída. No obstante, la policía local detuvo a la mujer para iniciar las investigaciones de la agresión.

Al finalizar la misa, un medio local entrevistó al sacerdote quien aseguró que no se había roto nada.

“Estoy bien, solo un par de molestias, es normal, no se rompió nada”, dijo antes de salir de la iglesia.

La policía de Brasil confirmó que la mujer tiene trastorno bipolar y recibe un tratamiento psiquiátrico. Su identidad no fue revelada y la liberaron después de la decisión del padre.

Marcelo Rossi se ha convertido en un exponente del movimiento religioso en Brasil en los últimos años. Además, lleva un fuerte mensaje evangelizador a sus seguidores a través de la radio y televisión del país.

lsm