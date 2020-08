Biden nombra a Kamala Harris como compañera de fórmula para presidenciales en EU

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, joe Biden, eligió a la senadora Kamala Harris como su posible vicepresidenta para contender en las elecciones de noviembre.

"Tengo el gran honor de anunciar que elegí a KamalHarris, una luchadora valiente por los pequeños, y una de las mejores servidoras públicas del país, como mi compañera de fórmula", escribió el también exvicepresidente de EU durante la presidencia de Barak Obama en Twitter.



I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

