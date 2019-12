Atacante de base de Florida vio videos de tiroteos días antes

Pensacola.— El estudiante saudita que abrió fuego la víspera en una base naval de Florida y mató a tres personas antes de ser abatido fatalmente organizó una cena días antes, en la que él y otros tres alumnos vieron videos de tiroteos, comentó ayer un funcionario estadounidense a The Associated Press.

Además, uno de los tres estudiantes que asistieron a esa cena grabó un video afuera del edificio donde ocurrió el tiroteo del viernes en la Base Aérea Naval de Pensacola, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato después de ser informado por autoridades federales.

Los otros dos estudiantes sauditas observaron el evento desde un automóvil, añadió. El funcionario dijo que 10 estudiantes sauditas estaban detenidos en la base el sábado. Se desconocía el paradero de varios más. Las autoridades estadounidenses habían dicho a la AP que investigaban posibles nexos con terrorismo.

El estudiante de aviación, originario de Arabia Saudita, comenzó a disparar en un aula de la base el viernes por la mañana.

Uno de los heridos afirmó que el atacante disparó a través de la puerta de las oficinas del edificio sin entrar en ellas. Según la web del Pensacola News Journal, Ryan Blackwell, de 27 años e integrante de la Armada, estaba junto a dos compañeros de trabajo en una oficina donde se preparan los documentos de los estudiantes extranjeros que reciben formación en la base cuando escucharon ruido de disparos, cerraron la puerta y se pusieron a cubierto.

“No entró, disparó a través de la puerta” de la oficina e hirió a los tres que estaban dentro. Blackwell fue impactado en un brazo y en la pelvis y, tras hacerse un torniquete con su cinturón en el brazo que sangraba, sólo pensó en escapar de ahí. Blackwell afirmó que no sabe cuánto tiempo duraron los disparos. Quizás 20 minutos, aventuró. Por su trabajo relacionado con los estudiantes extranjeros de la base, conoció al atacante, pero dijo no saber nada de él.

Un funcionario que conversó con The Associated Press a condición de mantener el anonimato identificó al agresor como Mohammed Saeed Alshamrani. Agregó que el FBI revisa las publicaciones hechas en redes sociales y si el joven actuó solo o estaba conectado a otro grupo. El ataque, que provocó una enorme respuesta de las autoridades y el cierre de la base, terminó cuando el autor fue abatido a disparos por la policía. Ocho personas resultaron heridas, incluidos dos policías. Familiares identificaron el sábado a una de las víctimas como un joven de 23 años que se acababa de graduar de la Academia Naval de Estados Unidos: Joshua Kaleb Watson.

El ataque hasta ahora no ha sido calificado como un acto terrorista, pero hay medios, como la cadena ABC, The New York Times y el Daily Mail, que han publicado un “manifiesto” atribuido al atacante en el que critica el apoyo estadounidense a Israel y declara “odio” a Estados Unidos.