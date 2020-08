Luisiana sufre este jueves el azote del huracán “Laura”, que arrancó techos, destrozó edificios y dejó al menos un muerto en ese territorio del sur de Estados Unidos tras tocar tierra en la madrugada.

Usuarios en redes sociales captaron en videos los destrozos causados por el huracán en Lake Charles, Luisiana.

Meteorólogos advirtieron sobre el riesgo persistente de una marejada ciclónica a medida que el huracán, uno de los más fuertes que jamás haya golpeado el estado, avanza tierra adentro y se debilita rápidamente.

La mayoría de las ventanas del rascacielos Capitol One Bank Tower en la ciudad de Lake Charles quedaron destruidas tras las feroces ráfagas que también arrancaron árboles, postes de energía y señales de tránsito.

Se espera que el fenómeno, que tocó tierra en Cameron en la madrugada como un potente huracán de categoría 4, se degrade a tormenta tropical más tarde en la jornada.



- First light is revealing the incredible damage #HurricaneLaura did here in #LakeCharles #Louisiana over night... #Laura #CapitolOneTower pic.twitter.com/WSlP0MIZ0K

Pero “Laura”, que obligó a evacuar a centenares de miles de personas en los estados de Luisiana y Texas, en el sur del país, sigue "amenazando la vida" con "catastróficas" crecidas, fuertes vientos y lluvias.

Entre calles y casas inundadas, más de 700 mil personas se quedaron sin electricidad en ambos estados, según el sitio PowerOutage.us.

"Pensamos que estábamos a salvo. Teníamos generadores y ventanas tapiadas", dijo Ashley Thompson a ABC News. "Nos quedamos con nuestra familia en nuestra casa debajo de la mesa de la cocina", contó. Después de unos cinco minutos, "perdimos el techo".

Lee más: "¡Huyan!", advierten por la llegada de huracán Laura

"La amenaza que impone “Laura” a Luisiana continúa. Quédense en casa, y sigan las instrucciones y advertencias de las autoridades locales", dijo en Twitter el gobernador del estado, John Bel Edwards, quien indicó que una niña murió debido a la caída de un árbol sobre su casa en la zona de Leesville.

También advirtió sobre un gran incendio en una planta química cerca de Lake Charles que arrojaba humo negro al cielo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió sobre una crecida de las aguas mientras Laura se desplaza hacia el norte, rumbo a Arkansas, a donde debería llegar en la noche.



“Laura” “sigue siendo un huracán mortal con devastadoras marejadas costeras, vientos destructivos e inundaciones repentinas”, dijo la Casa Blanca en un comunicado, agregando que el presidente Donald Trump prometió desplegar todos los recursos necesarios para ayudar a los necesitados.

Imágenes de satélite revelaron el inmenso tamaño del huracán cuando tocó tierra alrededor de la 1:00 (06:00 GMT) en cercanías de la ciudad de Cameron, próxima a la frontera con Texas, con vientos sostenidos de 240 km/hr.

Para el mediodía del jueves, “Laura” se había debilitado a un huracán de categoría 1, a medida que avanzaba hacia Arkansas.



Views of Hurricane Laura taken from @Space_Station today. Stay safe everyone. pic.twitter.com/KwVvRLA15m

El gobernador de Texas, Greg Abbott, había dicho que “Laura” tenía una fuerza "sin precedentes", e instado a aquellos que pudieran pagarlo a refugiarse en hoteles y moteles "para aislarse" y evitar contagios.



Cameras outside the @Space_Station captured views of Tropical Storm Laura from 250 miles above, just prior to the storm making landfall on Cuba on Aug. 23.

Get storm updates from @NASAHurricane at https://t.co/NT8SU5VNTZ pic.twitter.com/XtOw0fbWuv

— NASA (@NASA) August 24, 2020