Tras el hallazgo de un segundo cuerpo en el río Bravo, en la zona donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, colocó boyas y un cerco de alambre para evitar el paso de los migrantes, el gobierno estatal alegó que al menos una de las víctimas murió lejos de las boyas y que si al presidente de México le preocupa la vida humana, debería “hacer su trabajo y asegurar la frontera”.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, alegó en un comunicado que “la información preliminar” sugiere que al menos uno de los individuos encontrados entre las boyas se ahogó río arriba y “flotó hacia las boyas”. En declaraciones citadas por el diario Dallas Morning News, el secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, dijo que “el gobierno de México está equivocado”, e insistió en que la muerte de al menos uno de los ahogamientos ocurrió “lejos de las boyas”.

Mahaleris insistió en que cuatro migrantes se ahogaron en el río a principios de julio, antes de que se instalaran las barreras, y se refirió a un informe de las Naciones Unidas que consideraba la frontera entre Estados Unidos y México como el cruce e más mortífero del mundo en 2021, el primer año de mandato del presidente Joe Biden.

Añadió que todas estas muertes se deben a “las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden y del presidente López Obrador... Si [ellos] realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera”.

Erin Heeter, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, calificó de “desgarrador” el informe de las muertes de los migrantes y dijo que “las circunstancias deben investigarse a fondo. Es fundamental que gestionemos nuestra frontera de una manera segura y humana”.

Antes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un segundo cuerpo fue encontrado ayer aguas arriba por el Grupo Beta Piedras Negras, con aproximadamente cinco kilómetros de separación entre ambos. Una de las víctimas es un adulto hondureño, de 20 años. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro dijo que asistirá en el proceso de repatriación.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que “ayer [miércoles] se nos presentó el informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está viendo y se va a actuar, ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos, ya estamos en eso”, declaró el presidente López Obrador. Señaló que Abbott “no debería actuar así, es inhumano. No debería de tratarse así a ninguna persona, no debe de tratarse a nadie, eso no es de gente buena. Sólo siendo buenos podemos ser felices”.

El gobierno de México reiteró que la instalación de este muro de boyas alambradas viola la soberanía e impacta en la seguridad, integridad y derechos humanos de las personas migrantes, además de que es una acción que no corresponde a la relación estrecha que han mantenido los gobiernos de Estados Unidos y México.

Las obstrucciones de Texas están en un tramo de 305 metros en la zona de Eagle Pass, de los que 230 metros corresponden a México, según ha denunciado la SRE, que ha enviado dos quejas diplomáticas a EU.

“El gobernador [Abbott] tiene sangre en sus manos”, afirmó la representante federal Verónica Escobar, demócrata de El Paso. El representante Joaquín Castro, demócrata por San Antonio, calificó las boyas de “barbarie” y acusó a Abbott de estar “tratando a sabiendas de herir, mutilar y matar a los migrantes que buscan asilo en EU con alambre de púas y dispositivos para ahogarse”. Castro encabezará un grupo de miembros de la Cámara de Representantes el martes “para ver el mortal alambre de cuchillas y boyas” alrededor de Eagle Pass y reunirse con residentes y funcionarios locales.

Mientras, ayer una corte de apelaciones permitió que se mantuviera una regla que restringe el asilo en la frontera sur. La decisión es una gran victoria para la administración Biden. La medida hace que sea extremadamente difícil que se conceda asilo a las personas a menos que primero busquen protección en un país por el que viajan de camino a EU o lo soliciten en línea; no aplica para niños que viajen solos.