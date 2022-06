“Actitud de China sobre las drogas es de cero tolerancia”: Embajada

Frente a la crisis por el fentanilo que se vive en Estados Unidos, y las acusaciones contra China por el origen de los precursores y lo que se considera “inacción” ante el tráfico ilegal de sustancias, el gobierno chino tiene una respuesta: es hora de que la administración estadounidense asuma su responsabilidad y controle el verdadero origen del problema: la demanda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ma Zhen, portavoz de la Embajada de China en México, es claro en señalar que las presiones, las acusaciones, no solucionan el problema del fentanilo. Se requieren medidas eficaces, y una cooperación estrecha, como la que asegura existe con el gobierno mexicano.

Zhen rechaza con firmeza que su país esté traficando precursores de fentanilo, o fentanilo mismo, a otras naciones. “La actitud del gobierno y la sociedad china sobre las drogas es de cero tolerancia”. Y Estados Unidos debe, considera, mirar hacia adentro y ver qué ha hecho mal en el combate contra esta y otras drogas.

P. Estados Unidos vive una “epidemia del fentanilo”, que ha causado aproximadamente 70% de las muertes por sobredosis en el país y los señalamientos desde ese país, al igual que desde Canadá apuntan a que China es uno de los principales productores de los precursores del fentanilo que llegan a México. ¿Cómo se ve desde China esta evaluación?

R. Entendemos la preocupación de estos países sobre el abuso del fentanilo y de otras drogas. Pero China es el país en el mundo que presta más atención y dedica más esfuerzos a la lucha contra las drogas. Somos el primer país en enumerar todas las sustancias similares del fentanilo en el catálogo para controlarlo. Es decir, prohíbe su comercialización y exportación. También hemos catalogado muchos precursores de fentanilo en este catálogo para prohibir su exportación y comercialización.

La actitud del gobierno y la sociedad china sobre las drogas es de cero tolerancia. Es una actitud muy firme y muy clara. No solamente en la lucha contra las drogas en China, sino también en nuestras relaciones con otros países.

Estas noticias sobre el tráfico de drogas, de precursores, de fentanilo entre China, México y Estados Unidos salieron de algunas fuentes de la DEA, de un exagente de la DEA, Phil Jordan. Yo no podría confirmar su falsedad o veracidad, pero ya ha hecho revelaciones de contenidos confidenciales, que a veces han sido rechazados por el propio gobierno estadounidense.

P. Pero en este caso no es exclusivamente su versión. Es un tema que se ha abordado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos, desde el gobierno de Canadá, entre otros. Aquí lo importante es qué está haciendo China para combatir el tráfico no sólo de fentanilo, sino en general de las drogas.

R. En cuanto a la jurisdicción, hemos catalogado estas sustancias similares, fentanilo, sus precursores. Si mal no recuerdo, hemos catalogado 25 tipos de sustancias similares de fentanilo en este catálogo para su prohibición. Esta cifra supera el criterio estándar de la Organización de Naciones Unidos, que incluye 21.

A nivel de práctica, nuestro departamento de lucha contra las drogas, aduana y otros departamentos gubernamentales hacen diariamente la supervisión de las empresas, sobre todo químicas o farmacéuticas que producen estos químicos para asegurar que no se está haciendo alguna actividad ilícita. Nuestro gobierno exige a estas empresas exportadoras de productos que revisen la cualidad de los importadores extranjeros para que una vez exportadas las sustancias, no se fuguen a los mercados clandestinos, no terminen en las actividades de la delincuencia.

Exceptuando la posibilidad de contrabando, de otras actividades delictivas, en su inmensa mayoría, el comercio entre China y México no tiene espacio para la importación de precursores, o fentanilo que están claramente prohibidos en este marco jurídico.

China comercia con México sustancias de uso legal para medicinas, para farmacéuticas, pero no sabemos si estas sustancias son desviadas a otros lugares para ser utilizadas por delincuentes. Lo que nosotros verificamos es que se trate de proveedores verificados, revisamos la cualidad de los importadores mexicanos para asegurarnos de que se trata de empresas serias, legales.

P. ¿En China tienen conocimiento de algún tipo de presencia, relación, o intento de acercamiento de cárteles mexicanos para tratar de importar sustancias para producir fentanilo?

R. Nosotros desconocemos la situación de los cárteles mexicanos, pero hemos visto estas noticias en la prensa estadounidense. Afirman que el Cártel Jalisco Nueva Generación está haciendo estos negocios con la mafia china, rusa, pero desde China no podemos confirmar su veracidad. No tenemos información al respecto.

P. A pesar de las medidas que menciona se toman para evitar que el fentanilo llegue a las manos equivocadas, la realidad es que es muy fácil de comercializar en la dark web, en las redes sociales, etcétera.

R. Este problema es justo al que quería llegar. Para controlar el abuso de fentanilo, lo más importante es cortar la demanda. Estados Unidos no debe culpar exclusivamente a China, o India, o México. Lo más importante es que Estados Unidos controle la demanda de estupefacientes. Estados Unidos representa 5% de la población mundial, pero consume 80% de los opioides. Esta demanda estimula las actividades ilícitas, porque tiene un gran margen de ganancia producir estas drogas sintéticas, que son muy fáciles de sintetizar, de comercializar y muy fáciles encubrir. Hay que cortar la demanda. Es el origen del mal, el origen de todo el problema.

P. ¿Tienen algún tipo de diálogo con las autoridades estadounidenses sobre este asunto?

R. Sí, entre China y México, entre China y Estados Unidos, tenemos mecanismos de cooperación, y tenemos una cooperación muy estrecha sobre este tema, muy fluidos, para intercambiar opiniones, tratar los casos concretos. China tiene buena voluntad para cooperar con Estados Unidos, con México, con todos los países para frenar el fentanilo.

P. En el caso específico de México, ¿cómo funciona la relación en el tema de las drogas?

R. Tenemos un Ministerio de Seguridad Pública en China, que tiene una relación muy estrecha con la Fiscalía mexicana. Gracias a estos diálogos, sabemos que los productos que envía China no son precursores de fentanilo, sino productos legales. Es fruto de esta cooperación, que sirve para despejar dudas, especulaciones en el público.

P. De parte del gobierno mexicano, ¿ha habido alguna expresión de preocupación por el tema de los precursores del fentanilo que llega de China?

R. No, por el momento no. La relación de China con México es muy positiva. Estos temas se pueden tratar francamente en el marco de las relaciones bilaterales, pero entiendo que el gobierno mexicano no ha planteado este problema a China porque sabe que el problema no se encuentra en China. El problema está en la parte de la demanda de su vecino del norte. Estados Unidos siempre habla de que los derechos humanos son primordiales, pero deja que sus jóvenes tengan tan fácil acceso a las drogas. Es contradictorio.

P. ¿Y qué responde China cuando desde Estados Unidos, Canadá u otros países se le acusa de no hacer lo suficiente para detener el flujo de precursores de fentanilo?

R. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer para controlarlo. Estados Unidos echa la culpa a otros países para evadir su propia responsabilidad.

Es muy parecido a lo que ha venido haciendo en la pandemia. Murió mucha gente en Estados Unidos por falta de medidas contra el Covid-19, pero los políticos y el gobierno estadounidense echaron la culpa a China y otros países. La vida y salud de los ciudadanos es responsabilidad del gobierno de cada país.

Creo también que la prensa tiene la responsabilidad de no exagerar las cosas. Cuando se habla del fentanilo, hay titulares muy alarmantes, muy tenebrosos para llamar la atención, pero a veces provocan que haya un mal entendimiento entre los lectores, distorsionan la verdad. La prensa tiene que ser más responsable con estos contenidos.

P. Más allá del tema de la demanda, a nivel de gobiernos, de autoridades, ¿cuál es la mejor estrategia de combate contra el tráfico de drogas?

R. Creo que las prácticas de China son muy eficaces. Supervisamos las empresas, la producción, para que los productos no terminen en actividades ilícitas. También controlamos la exportación. Los departamentos, aduanas, deben revisar el historial de los importadores, para asegurarse de que sean serios, prestigiosos. También se revisan las compraventas en línea. Falta control jurídico.



Estas drogas se comercian abiertamente en Estados Unidos en Snapchat, en Whatsapp. En China, el gobierno pone mucha atención al comercio en las plataformas sociales. E interviene si detecta algún indicio de delitos.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no interviene si sabe que son productos dañinos? No es un tema de libertad, es un tema de salud pública.

Entendemos que este tema preocupa a Estados Unidos, pero lo que hace es presionar a México para que tome acciones más fuertes. Siempre hace lo mismo. Como con migración. Para que México impida la migración hacia Estados Unidos, hace presión. Igual con el fentanilo. Para frenar el flujo, presiona a México, pero la presión no soluciona el problema. Se necesita coordinación, una solución equitativa, basada en el respeto mutuo. Y necesita solucionar el problema desde dentro, tomar medidas efectivas para solucionar la adicción.