4 razones del desabasto de fórmula para bebés en EU

La escasez de fórmula para bebé puso en evidencia la falta de un plan de mitigación de riesgos en las cadenas de suministro en Estados Unidos, que permitiera tener diferentes alternativas cuando hay una crisis como la que se vive en este momento para alimentar a los niños, asegura Hitendra Chaturvedi, profesor especialista en cadenas de suministro de Arizona State University (ASU).



“No tenemos un plan de mitigación de riesgo. Es algo que no se debe hacer. Si se detienen las importaciones y sólo hay tres empresas que fabrican (la fórmula para bebés) y se cierra la fábrica más grande, en realidad no hay gran ciencia: solo hay que esperar a que surga el problema”, explica el catedrático de la W. P. Carey School of Business de ASU.

La crisis que se vive en el país ha hecho que los estadounidenses paguen hasta el doble del costo por una lata de fórmula, o incluso que viajen a México para conseguir el producto.

Para evitar estas situaciones, Chaturvedi señala que es necesario contar con un plan de mitigación de riesgos, sobre todo después de lo aprendido durante la pandemia y la crisis de importaciones.

“Después de la primera escasez en las cadenas de suministro, no aprendimos nada. El tsunami se está acercando, sólo que aún no ha llegado. Y todo indica que no estamos preparados para ello. Lo vengo diciendo: tenemos que estar en pie de guerra para diversificar nuestra fabricación”, asegura.



Para ello, es necesario voltear a ver otros países y pensar en la creación de una estrategia autosuficiente con Canadá y América Latina, viendo a esta región como un aliado para la manufactura de ciertos componentes que, al mismo tiempo, tendrá una economía más sólida y mejorará el nivel de vida de su poblaicón, dice el profesor.

“No estamos diciendo que seamos proteccionistas. Todo lo que estamos diciendo es que en el mundo corporativo, cada empresa tiene una estrategia de gestión de riesgos. Las bases de datos se almacenan en varios servidores, de modo que si uno se incendia tienes una copia de seguridad. Nosotros no tenemos una copia de seguridad”, dice el profesor.

4 razones del desabasto de fórmula para bebés en EU

De acuerdo con Chaturvedi, hay cuatro razones por las que ocurrió el desbasto del alimento para bebés y niños en Estados Unidos, que se detonaron en cadena para evidenciar el problema de suministros que tiene el país.



La primera es que, desde 2020 con la llegada de la pandemia de covid-19, los fabricantes de fórmula redujeron su producción y en 2021 se vivió un “efecto látigo” por la baja en inventarios.



“Para este tipo de productos, la demanda no cambia drásticamente, por lo que las fábricas no tienen la capacidad de aumentar o disminuir inmediatamente la producción”, explica el profesor.



Esto lleva a la segunda razón, que fue el cierre de la planta de Abbot en Michigan en febrero pasado, cuando la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) suspendió todas las actividades para investigar un lote contaminado con bacterias, que enfermó a cuatro menores, de los cuales murieron dos.

“Uno podría decir ‘no es gran cosa. Siempre hay clausuras. Pasa todo el tiempo’. Pero ¿por qué esta vez es un problema tan grande? La tercera razón lo explica mejor”, dice Chaturvedi.

En Estados Unidos, tres empresas controlan 90% del mercado de las fórmulas para bebé: Abbott, Mead Johnson y Gerber. De ellas, Abbot controla 40% del mercado nacional, y su planta en Michigan produce 40% de las fórmulas, según estadísticas de la nación vecina.

El cierre de la planta impactó de manera directa en el sur del país, en estados como Texas, Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde la mitad de los estantes estaban vacíos, asegura Chaturvedi.

Y la cuarta razón es la política comercial, pues la FDA impone requisitos muy estrictos a la importación de cualquier preparado para bebés, no importa si cumplen o superan las normas alimenticias vigentes en Estados Unidos. Y si se autoriza la venta de estos productos, éstos tienen 17% de impuestos sobre su costo, lo que frena cualquier importación para atender la crisis, recuerda el profesor.

La semana pasada, Abbot y la FDA llegaron un acuerdo para abrir la planta lo antes posible, tomará entre seis y ocho semanas recuperar los niveles de producción que se tenían antes de febrero, según dijo la farmacéutica en un comunicado.

Al cuestionarlo sobre el número tan pequeño de empresas fabricantes de fórmula, Chaturvedi explica que el problema en todos los ámbitos es que hay una gran consolidación en las industrias, incluyendo a la alimenticia.

“Es un arma de doble filo. Puede hacer bajar los precios un poco, pero si surgen problemas, pueden subir los precios y nosotros no podemos hacer nada (…) Deberíamos analizar seriamente esta tendencia de consolidación que dejará a los consumidores con muy pocas opciones”, asegura el profesor.